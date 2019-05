Stiri pe aceeasi tema

- "Impartasesc aceasta idee a descrierii situatiei care se afla in intrebarea dvs. Pot sa spun ca nici cei mai varstnici nu-si mai aduc aminte cand a mai fost atat de buna relatia ungaro-sarbeasca ca si astazi. Si e greu sa ne aducem aminte de vremurile in care relatiile ungaro-slovace au fost atat…

- ''Domnul Iohannis pare ca preia un slogan al inamicilor politici, ceea ce inseamna ca poate exista și un sincretism electoral. Eu am observat un alt președinte astazi fața de cel de ieri. Cel de ieri era preocupat cu maxima seriozitate de chestiunile care se vor decide la Consiliul European de maine,…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii califica pe liderul PSD Liviu Dragnea si pe premierul ungar Viktor Orban drept „doi rataciti prin Europa”, spunand ca, in timpul summitului UE de la Sibiu, Dragnea „a pus de un miting al PSD la Iasi”, iar Orban „a pus de o vizita in ungurime”, „amandoi parand a fi…

- "Doi rataciti prin Europa. Dragnea si Orban. Cu ocazia summitului informal de la Sibiu, doi politicieni au decis sa sfideze evenimentul, fiecare in felul sau, dar avand aceeasi motivatie si anume faptul ca europenii ii detesta si ii considera nefrecventabili. Liviu Dragnea, dispretuit de europeni pentru…

- "Doi rataciti prin Europa. Dragnea si Orban. Cu ocazia summitului informal de la Sibiu, doi politicieni au decis sa sfideze evenimentul, fiecare in felul sau, dar avand aceeasi motivatie si anume faptul ca europenii ii detesta si ii considera nefrecventabili. Liviu Dragnea, dispretuit…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a comentat, marti, intentia societatii civile de a organiza actiuni de protest, in ziua mitingului electoral al PSD din 9 mai, de la Iasi, organizat cu ocazia Zilei Europei. ""Putem sa lasam și noi oamenii noștri, care sunt foarte nervoși, sa faca contramanifestații",…

- "Am preferat o solutie realista, pragmatica, care ocoleste minciuna cu privire la Europa. In primul rand, in planul de actiune am facut un inventar al realizarilor Romaniei de la intrarea in UE si pana astazi pentru a vedea si pentru a evidentia importanta prezentei noastre in UE si pentru a crea…

- O inregistrare audio a unei discuții dintre fostul deputat Vlad Cosma și procurorul Mircea Negulescu arata „șantajul” și mecanismul pus in mișcare dupa fuga fostului deputat Sebastian Ghița. Discuția ar fi avut loc chiar in ziua in care Ghița a parasit Romania, pe 19 decembrie 2016, arata Rise Project,…