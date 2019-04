Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu, a fost achitat definitiv joi de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii, transmite...

- Avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu, a fost achitat definitiv joi de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii,…

- Procurorii de la Secția Speciala de Investigare a Magistraților au pus-o sub control judiciar pe Laura Codruța Kovesi pentru o perioada de 60 de zile.Citește și: OFICIAL - Acuzații bomba aduse Laurei Codruța Kovesi de catre procurori: luare de mita și abuz in serviciu Fosta șefa a DNA…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a depus, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, o contestatie impotriva masurii controlului judiciar, dispusa impotriva ei de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele:Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus efectuarea in continuare a…

- Augustin Lazar a anuntat ca isi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. El a spus ca are in derulare mai multe proiecte pe care dorește sa le duca la bun sfarșit.„Aici nu ar trebui sa discutam despre sentimente.…

- Laura Codruta Kovesi a intrat la audieri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Fosta sefa a DNA nu a facut nicio declaratie inainte de audieri. Este vorba de un dosar in care Inspectia Judiciara a contestat respingerea de catre CSM a abaterii disciplinare legate de desemnarea unei judecatoare…

- Curtea Constituționala a publicat luni motivarea deciziei privind protocoalele cu SRI, in care arata ca Inalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecatorești, precum și Ministerul Public, respectiv parchetele, „vor verifica”, in cauzele in curs, daca probele au ...