Traian Basescu, in vizita in Republica Moldova: In toate intalnirile, subiectul a fost Unirea Republicii Moldova cu Romania

- Fostul președinte, Traian Basescu, a detaliat duminica seara parcursul vizitei sale in Republica Moldova. In urma vizitei senatorului PMP in țara vecina, proiectul sau, unirea Romaniei cu republica de peste Prut, pare sa iși ia avant.

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a afirmat, duminica seara, in urma unei vizite in Republica Moldova, ca principalul subiect discutat a fost unirea cu Romania. Basescu a punctat ca, in cadrul vizitei efectuate sambata si duminica in Republica Moldova, a avut si o intalnire cu…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- NEWS ALERT A murit senatorul UDMR Attila Verestoy Senatorul UDMR Attila Verestoy a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko Bela, acesta suferea de cancer si a decedat la Viena. "Îl regret ca politician si ca…

- O noua ședința de judecata în procesul dintre fostul președinte român Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, va avea loc azi, 22 ianuarie, la Judecatoria Chișinau, filiala Botanica,…

- Nominalizarea PSD pentru functia de premier, Viorica Vasilica Dancila, a fost acceptata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar aceasta decizie pare sa fi fost luata la Cotroceni sub imperiul unui scenariu amenintator si fals. Asta sustine fostul sef al statului, Traian Basescu, intr-o postare…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''in disputa dintre un membru al guvernului si premier, ii da intotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului, adresata presedintelui''.…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Reparația cladirii Președinției va începe în a doua jumatate a lunii ianuarie. Licitația privind selectarea companiei de construcție care se va ocupa de renovarea Președinției s-a încheiat. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi a presedintelui…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține intr-o postare pe Facebook ca salariile cresc degeaba daca Romania nu are o infrastructura puternica pentru serviciile publice. „Prea putini romani inteleg ca marea prioritate a tarii este sa aiba aliati siguri si, prin aceasta, securitatea…

- Liderul PMP Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea…

- Președintele Igor Dodon a spus, intr-o postare pe Facebook, ca daca ar fi avut imputernicirile necesare l-ar fi declarat demult persona non grata in Republica Moldova pe fostul șef al statului roman, Traian Basescu. El il acuza pe acesta ca „promoveaza deschis o propaganda de lichidare” a țarii de peste…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele! Domnul…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta. Guvernul de la Chisinau a anuntat luni dupa-amiaza decizia…

- Daca duminica viitoare ar avea loc un referendum la care cetațenii Republici Moldova ar vota cu privire la Unirea Republicii Moldova cu România, 32% din respondenți ar fi „pentru”, potrivit unui sondaj realizat de IMAS la comanda Partidului Democrat din Republica Moldova, scrie…

- Traian Basescu a fost de curând într-o vizita în Balți, al doilea ca oraș ca marime din Republica Moldova unde a fost surprins placut de atitudinea oamenilor. Fostul președinte al României s-a aratat foarte încântat de entuziasmul participanților…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Biroul de Legatura al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord de la Chisinau si-a deschis portile, vineri, in prezenta adjunctul secretarului general al NATO, Rose Gottemoeller, si a premierul moldovean Pavel Filip. Presedintele Igor Dodon nu a participat la eveniment, insa a scris pe…

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile pe langa Președintele RM cer declararea fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, persona non-grata in Republica Moldova. Cel puțin asta scrie Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

- "M-am intalnit cu politicieni pe care ii cunosc de multa vreme, Joseph Daul, președinte al Partidului Popular European, Antonio Tajani, președinte al Parlamentului European, Antonio Lopez, secretar general al Partidului Popular European, Michel Barnier, negociator-șef al Uniunii Europene pentru Brexit,…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj emotionant pe Facebook dupa vestea potrivit careia Majestatea Sa, Regele Mihai I, s-a stins din viata. Liderul ALDE sustine ca Regele Mihai va ramane un simbol pentru romani si transmite condoleante Familiei Regale. Citeste si: Klaus…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, despre mult-discutata posibilitate de unire a tarii noastre cu Republica Moldova. Fostul sef de stat sustine ca este datoria noastra ca Romania sa-si refaca intergitatea teritoriala, insa a facut si o dezvaluire neasteptata.…

- Premierul Tudose, mesaj de Ziua Nationala: Misiunea noastra este sa asiguram servicii publice mai bune Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, precizand ca misiunea Guvernului este de a contribui in mod concret la dezvoltarea…

- Igor Dodon i-a adresat un mesaj de felicitare Președintelui României, Klaus Iohannis, în numele poporului Republicii Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României, se arata într-un mesaj scris pe pagina sa de Facebook. „EXCELENTA, Îmi face…

- Intrebat daca exista o decizie in PSD referitoare la locul unde va merge liderul formatiunii, Liviu Dragnea, de 1 Decembrie, Neacsu a raspuns: „Din cate stiu pana in momentul asta, presedintele partidului si mare parte din conducerea partidului vor participa la parada aici, la Bucuresti, inclusiv…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns la ora 17.30 la sediul DNA, unde a fost intampinat de sustinatori, care l-au aplaudat, dar si de contestari care l-au huiduit si i-au cerut demisia. Liderul PSD nu a facut declaratii, fiind condus cu dificultate de jandarmi pana la usa DNA. …

- "Domnul Presedinte Dodon a ratat lamentabil! Cum este cu referendumul de la Chisinau, domnule Presedinte Dodon? Va imaginati cu cata credibilitate ati ramas in calitate de presedinte in functie?", a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, pe Facebook. Traian Basescu si-a incheiat postarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in statiunea Baile Herculane, ca de anul viitor vor incepe mai multe investitii in zonele balneare, scrie Agerpres.ro. 0 0 0 0 0 0 "Am vorbit si cu domnul prim-ministru si cu colegii mei atat…

- Traian Basescu a declarat la Chisinau ca Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO. Joi, președintele autoproclamat al regiunii separatiste Transnistria a ordonat mobilizare maxima in randul…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan a afirma, vineri, dupa depunerea moțiunii de cenzura, ca PNL este pregatit in secunda doi sa isi asume un program care sa restabileasca intregul sistem economic din Romania, ea precizand ca exista resurse și pentru funcția de premier. Turcan a afirmat ca premierul…

- Traian Basescu, aflat in Republica Moldova la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova, a vorbit despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federația Rusa, Ucraina, Romania și Republica Moldova,…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- Fostul Președinte al României și președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), Traian Basescu, a susținut o conferința de presa cu tema „Unirea Republicii Moldova cu România – între ideal și necesitate strategica”, informeaza CURENTUL. „Se…

- Traian Basescu spune, in urma unei vizite avute la Cahul, ca și peste Prut, curentul unionist este tot mai puternic. Fostul șef al statului mai precizeaza și ca “in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire”. Traian Basescu a fost prezent la finalul saptamanii la o intalnire la Cahul,…

- "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: «in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire. Nu putem trai la nesfarsit despartiti de deciziile lui Stalin si Hitler, consfiintite prin pactul ticalos…

- Liderul PMP Traian Basescu a calificat sambata „revolutia fiscala“ drept „un spectacol riscant si mincinos“ in care PSD si Guvernul spera ca propaganda va acoperi tot ceea ce nu au facut si minciunile din campania electorala ceea ce se va rasfrange asupra populatiei. Fostul presedinte a declarat ca…

- Igor Dodon sustine ca Romania nu are resurse financiare suficiente pentru a-si putea asuma o eventuala Unire. De asemenea, presedintele tarii a mentionat ca nici SUA, nici UE nu va oferi bani pentru unirea a doua tari, proces care ar urma sa destabilizeze situatia regionala si sa provoace si alte…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, într-un interviu acordat agenției de presa ruse TASS, ca România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum unirea cu Republica Moldova, informeaza Agerpres. Igor Dodon mai sustine ca, în discuțiile…

- Instanta a anuntat ca Puigdemont si 13 membri ai fostului executiv regional au fost programati pentru joi, la ora locala 09.00 (10.00, ora Romaniei). In cazul in care acestia nu se vor prezenta, ar putea fi formulate cereri de retinere pe numele lor. Totodata, Curtea Suprema a inceput sa…