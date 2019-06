Traian Băsescu, atac devastator la adresa lui Radu Cristescu: Chiar şi lichelele îşi primesc răsplata "Licheaua in politica sau vorba lui Iohannis: ghinion! Rar se intampla ca o lichea politica sa plateasca ceva. Licheaua din politica pleaca din partid la alt partid, unde, de regula, este primita cu o functie dar si cu obligatia de a fi harnic in spatiul public in a murdari cat mai consistent posibil partidul, dar si pe cei din conducerea partidului din care a plecat. Licheaua nu are limite, nu are scrupule, nu are decenta. Il mana doar interesul de a se dovedi util noilor stapani politici, dar si presei care degraba il ridica la rangul de stea a partidului din care a plecat,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

