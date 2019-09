Tragedie, un elicopter care participa la stingerea unui incendiu s-a prăbuşit în timpul misiunii. Pilotul a decedat Victima apartinea uneia dintre brigazile Afocelca, corpul de pompieri privat care deserveste industria de celuloza in timpul verii, si care a intervenit la incendiu la solicitarea protectiei civile, a precizat purtatorul de cuvant. "Coada elicopterului a lovit o linie de inalta tensiune", a povestit un martor pentru postul de televiziune SIC Noticias. Pilotul, in jur de 30 de ani, se afla singur la bordul aparatului in momentul producerii accidentului, potrivit presei locale. Accidentul a avut loc la Sobrado, in regiunea Porto, unde 75 de pompieri au fost desfasurati pentru stingerea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

