10 persoane au murit, iar sapte au fost ranite in aceasta dimineata, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un TIR. S-a intamplat pe DN2A Slobozia-Urziceni. Din primele informatii, de vina a fost soferul TIR-ului, care a intrat pe contrasens. Ranitii au fost dusi la spitale din Slobozia si Bucuresti. In microbuzul care circula spre Bucuresti erau 16 persoane, noua si-au pierdut viata. A murit si soferul autocamionului care ar fi intrat pe contrasens. In urma cu putin timp, circulatia s-a reluat pe o singura banda alternativ la dirijarea Politiei Rutiere. Planul Rosu din Ialomita a fost dezactivat.…