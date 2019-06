Stiri pe aceeasi tema

- Coliziunea dintre doua autoturisme, ce a avut loc in zona localitatii Traian Vuia, pe sensul inspre Timisoara al Autostrazii A 1, a avut urmari dramatice. UPDATE: Unul dintre copiii raniti pe A1 a murit la spital, in ciuda eforturilor medicilor de a-l mentine in viata. — Accidentul de vineri dimineata…

