Tragedie la Lipova: un TIR a lovit o femeie și un copil pe trecerea de pietoni Un accident rutier mortal a avut loc la Lipova. Un autotren a accidentat o femeie și un copil care erau angajați in traversarea DN 7 pe trecerea de pietoni. Femeia de 32 de ani, din Lipova, impreuna cu micuțul de 6 ani au vrut sa treca regulamentar drumul, cand au fost luați in plin de […] The post Tragedie la Lipova: un TIR a lovit o femeie și un copil pe trecerea de pietoni appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

