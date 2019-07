Tragedie în Dâmbovița. Patru oameni au murit într-un accident rutier Patru persoane au murit si una este ranita dupa impactul dintre doua autoturisme si un TIR produs, vineri, pe DN 71, intre localitatile Ulmi si Bungetu, in judetul Dambovita. Initial Centrul Infotrafic din IGPR a informat ca, vineri, pe DN 71, intre localitatile Ulmi si Bungetu, judetul Dambovita, s-a produs un accident rutier, in care The post Tragedie in Dambovița. Patru oameni au murit intr-un accident rutier appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

