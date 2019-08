Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției a confirmat ca ADN-ul din cenușa este al Alexandrei Maceșanu, a spus Alexandru Cumpanașu, vineri seara.”Ministrul Justiției i-a confirmat familiei ca testele sunt ale ei. ADN-ul din cenușa corespunde cu ADN-ul parinților.”, a spus Alexandru Cumpanașu la Antena 3. știre…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, continua sa faca declarații dure despre cazul in care nepoata sa a fost rapita de Gheorghe Dinca, barbatul care ar fi marturisit ca a ucis-o. Cumpanașu a vorbit, la Antena 3, despre drama familiei sale, care așteapta din moment in moment sa afle rezultate de…

- Alexandru Cumpanașu a reacționat dupa ce ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a afirmat, joi, la Antena 3, ca a invațat de acasa sa nu se urce intr-o mașina cu un strain, facand referire la cazul Alexandrei din Caracal.

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, fata despre care se presupune ca ar fi fost ucisa la Caracal, a declarat la Antena 3 ca actiunile anchetatorilor sunt de neinteles, mai ales dupa ce au oprit cercetarile la fata locului pana la finalizarea expertizei

- Șeful DIICOT, Felix Banila, anunța ca procurorii iau in calcul ca Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu sa fie vii. Insa, oamenii legii merg și pe pista morții celor doua.Citește și: In plin SCANDAL național, parinții Alexandrei au primit o scrisoare: 'Nimeni nu a facut nimic deși se putea…'…

- Alexandru Cumpanașu, președinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei și unchi al Alexandrei, a declarat ca primele apeluri la 112 ale tinerei nu au fost, inițial, luate in serios de catre anchetatori deoarece au considerat ca o victima nu are acces la telefon și apelul poate fi gluma.„Poliția…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, fata despre care se crede ca a fost ucisa de Gheorghe Dinca, a anunțat ca anchetatorii au descoperit probe ADN ale nepoatei lui in mașina fostului mecanic auto din Caracal. Alexandru Cumpanașu a declarat pentru Antena 3 ca primele rezultate ale probelor ADN confirma faptul…