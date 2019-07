Tragedia noptii la Mangalia. Un chinez s-a inecat. Avea 30 de ani. Salvatorii nu l-au mai putut ajuta

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta a fost sesizat cu privire la disparitia unei persoane. Aceasta ar fi disparuta in mare, in statiunea Mangalia, zona hotelului Belvedere. La fata locului intervin pompierii cu o ambarcatiune si o ambulanta SMURD de…

- In aceasta noapte, la Spitalul Judetean Constanta, a murit una din victimele accidentului de aseara, de pe DN 39, din dreptul benzinariei Petrom.Este vorba despre o tanara de 25 de ani care fusese transportata in stare fosrte grava la spital.Reamintim ca aseara, in jurul orei 18.50, un barbat de 32…

- O locuința din cmuna Balanești a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. O persoana a suferit un atac de panica, in momentul in care s-a trezit inconjurata de flacari. Salvatorii au reușit sa lichideze incendiul dupa o lupta crancena cu flacarile. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a intervenit…

- Parea o zi obișnuita, un inceput de iunie ploios, intr-o comuna din Timiș, unde majoritatea locuitorilor sunt varstnici. O viitura a venit peste casele acestora și le-a acoperit curțile in cateva secunde. „Luați maica și cainele, ca și el e suflet! A avut grija de mine atata timp!”, spunea o batrana…

- Un baiat de 12 ani a murit inecat in raul Jijia, dupa ce a ramas repetent. Colegii sai povestesc ca era extrem de suparat pentru ca era nevoit sa repete clasa a șasea, dar pana acum ipoteza sinucideri nu este confirmata de anchetatori. Copilul a sarit in apa involburata ca sa se racoreasca, susțin prietenii…

- Un adolescent de 17 ani s-a inecat joi dupa-amiaza intr-o balta de la periferia municipiului Orastie, dupa ce a sarit in apa pentru a se racori, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, potrivit agerpres.ro. Citește și: Demisie de rasunet! Cutremur pe scena politicaDupa…

- Barbatul in varsta de 45 de ani a mers duminica la pescuit pe raul Jijia, care trece prin comuna Golaiesti. In jurul orei 11, un alt pescar a sesizat ca barbatul a disparut si a lasat sculele de pescuit pe mal, la fel si niste haine. Pompierii l-au cautat pe barbat cu o barca, in cursul zilei de duminica,…

- CHIȘINAU, 23 mai – Sputnik. Un adolescent, în vârsta de 17 ani, a murit înecat într-un iaz din localitatea Svetlîi, raionul Comrat. Tragedia s-a întâmplat miercuri. Baiatul a mers cu câțiva colegi si prieteni sa se scalda în iazul din prejma…