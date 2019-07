Tragedia de la miezul noptii. Accident rutier grav. Coliziune intre o motocicleta si un autoturism. Motociclistul a murit pe loc

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 16.00, in municipiul Sebeș, pe strada Augustin Bena. Intervin pompierii cu o ambulanța SMURD. „Garda de intervenție Sebeș intervine intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre un autoturism și o motocicleta in municipiul Sebeș, strada…

- Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 16.00, in municipiul Sebeș, pe strada Augustin Bena. Intervin pompierii cu o ambulanța SMURD. Garda de intervenție Sebeș intervine intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre un autoturism și o motocicleta in municipiul Sebeș, strada…

- Un motociclist a fost ranit, joi dimineata, intr-un accident rutier produs pe Calea Moților din Alba Iulia, in zona Vilei Duțu. Potrivit polițiștilor, este ... The post Accident rutier in Alba Iulia: Motociclist ranit dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism appeared first on Ziarul Unirea .

- Un accieent rutier a avut loc duminica, in jurul orei 14.00, la intrare in Sohodol. O persoana a fost ranita in urm aunei coliziuni intre un autoturism și o motocicleta. Stația de pompieri Cimpeni intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre un autoturism cu o motocicleta la intrare…

- In aceasta noapte de Rusalii, in jurul orei 04.15, pe raza comunei Budesti, judetul Valcea, pe DN 7, a avut loc o coliziunea intre doua autoturisme, rezultand doua victime incarcerate.Purtatorul de cuvant al ISU Valcea a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "s a intervenit cu un echipaj SMURD si unul…

- Un accident rutier a avut loc in Alba Iulia, vineri dupa-masa, in sensul giratoriu de la Mercur. O persoana a fost ranita dupa o coliziune intre o motocicleta și un autoturism. Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala de prima intervenție și comanda și o ambulanța SMURD la un…

- Un grav accident a avut loc, putin inainte de miezul noptii, in municipiul Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "un autoturism s a rasturnat, pe strada Mitocelului, din Suceava, o persoana fiind incarcerata".Oficialul ISU Suceava mai…

- Accident grav pe DN1, un autoturism a intrat in coliziune cu un autocar plin cu pasageri. O tanara de 24 de ani a murit pe loc Un accident rutier s-a produs, miercuri, pe Drumul National 1, in judetul Brasov, fiind implicate un autoturism si un autocar plin cu pasageri. O tanara de 24 de ani aflata…