Stiri pe aceeasi tema

- Este considerat cel mai de temut infractor al zilelelor noastre, si cu toate acestea spera sa scape cu o pedeapsa cat mai mica. In urma sa a ramas o retea de droguri care, pana la aceasta ora, din date oficiale, a transportatat...peste 1200 de tone de substante interzise. Responsabil - Joaquin "El Chapo"…

- "In timpul procesului, dovezi zdrobitoare au aratat caracterul nemilos si sangeros al liderului cartelului din Sinaloa", a subliniat Parchetul in rechizitoriul sau adresat judecatorului federal al Brooklyn-ului, Brian Cogan.Potrivit Ministerului Public, fostul lider al cartelului este responsabil…

- Trei traficanti de droguri mexicani au reusit sa evadeze in cursul noptii de vineri spre sambata dintr-o inchisoare din Caracas unde erau incarcerati, a anuntat ministrul venezuelan pentru afaceri penitenciare, Iris Varela, transmite AFP."Ofer o recompensa celor care ne vor putea oferi piste…

- "Ofer o recompensa celor care ne vor putea oferi piste fiabile care sa conduca la prinderea celor trei traficanti de droguri mexicani evadati" in noaptea de vineri spre sambata, a scris ministrul intr-un mesaj pe Twitter, la care a adaugat fotografii ale celor trei evadati.Ministrul a precizat…

- Un judecator american a respins cererea lui Joaquin "El Chapo" Guzman pentru conditii de detentie mai bune in inchisoarea din Manhattan unde baronul mexican al drogurilor isi asteapta sentinta, dupa ce procurorii au declarat ca aceasta cerere ar putea fi parte a unei incercari de a evada, informeaza…

- Timp de doi ani și jumatate, traficantul de droguri Joaquin "El Chapo" Guzman a trait in izolare, fara aproape nici o capacitate de a comunica cu lumea exterioara. In ultima perioada El Chapo a inceput sa prezinte simptome de "oboseala mentala", "privare de somn", "dureri de cap zilnice” și ”dureri…

- Jose Antonio Torres Marrufo, cunoscut si sub porecla 'Jaguarul', va comparea miercuri in fata tribunalului din orasul El Paso (statul Texas). El a fost pus sub acuzare in anul 2012 in acelasi dosar cu Joaquin 'El Chapo' Guzman si alte 22 de persoane cu responsabilitati in conducerea cartelului Sinaloa.…

- Liderul gruparii din Oklahoma a fost identificat ca fiind Stille Giovanni Gutierrez Vivanco, de 34 de ani, despre care se presupune ca opera din Mexic, potrivit Departamentului de Justitie.Gruparea actiona in orasul Tulsa cel putin din noiembrie 2017 si primea saptamanal de la cartelul…