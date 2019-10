Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire cu focuri de arma ca in filme, azi noapte in Capitala. Un șofer nu a oprit la semnalele polițiștilor și a incercat sa scape de echipajul de poliție, pe Șoseaua Giurgiului. Oamenii legii au tras cateva focuri de avertisment pentru a-l opri pe fugar, dar acesta nu s-a oprit. Intr-o intersecție,…

- Victima nu i-a reclamat pentru ca le era datoare pentru o furnizare de droguri Indivizii care au socat dupa ce, recent, au fost surprinși de o camera de luat vederi in trafic comițand acte de violenta la un semafor din Capitala, au fost retinuti de anchetatorii bucuresteni. Anchetatorii au descins si…

- Polițiștii Capitalei au prins in flagrant doi barbați care incercau sa patrunda intr-un apartament din Sectorul 4, aceștia avand asupra lor mai multe chei și instrumente artizanale speciale pentru a forța sistemele de asigurare a ușilor. Barbații au fost reținuți, potrivit Mediafax.Polițiști…

- Focuri de arma in zona șoselei Fundeni din Capitala! O mașina ar fi sarit in lacul din zona, iar scafandrii veniți de la fața locului ar fi scos din mașina o persoana care ar fi decedat, informeaza B1 TV.Citește și: Rareș Bogdan iese la atac! Eugen Teodorovici umilit de membrul PNL Deocamdata…

- Gica Craioveanu, directorul de imagine al Craiovei, s-ar fi ales cu dosar penal dupa meciul Craiova - Sepsi 0-1. La finalul partidei, Gica Craioveanu, 51 de ani, a fost oprit de poliție pentru ca ar fi condus sub influența bauturilor alcoolice și s-ar fi ales cu dosar penal, anunța site-ul lupamea.ro,…

- Autoritațile din Austria l-au dat in cautare internaționala. Barbatul este cercetat pentru trafic de stupefiante. A fost reținut și urmeaza sa stea la racoare pana vin polițiștii din Austria dupa el. Are 43 de ani și e din Bistrița! A fost cautat la nivel internațional, dupa ce autoritațile austriece…

- Traficul rutier va fi restricționat joi, in Pasajul Unirii, intre orele 23:00 - 04:00. Restricțiile au fost impuse in vederea realizarii reparațiilor fibrei optice pentru semaforizare. Brigada Rutiera de Poliție a anunțat ca joi noapte se va restricționa circulația in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre…

- Un traficant de droguri a fost prins cu 3 kilograme de canabis, la volanul unei masini, acesta avand permisul de conducere suspendat. The post Traficant de droguri prins la volan fara permis, cu 3 kg de canabis in masina appeared first on Renasterea banateana .