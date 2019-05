Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica in nordul Capitalei avand in vedere desfasurarea maratonului de ciclism cross country "Prima evadare". Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, maratonul de ciclism se va desfasura intre orele 10,00 - 15,00, pe urmatorul traseu: Aleea Privighetorilor - str.…

- Traficul va fi restrictionat, sambata si duminica, in centrul Capitalei, cu ocazia celei de-a opta editii a semimaratonului Bucuresti, potrivit news.ro.Potrivit organizatorilor, pentru buna desfasurare a Volkswagen Semimaratonul Bucuresti, restrictiile rutiere se vor aplica astfel: Sambata,…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta ca traficul va fi restrictionat sambata si duminica in zonele Piata Unirii si Parcul Herastrau-Arcul de Trimf, pentru organizarea a doua evenimente: Simfonia Apei si crosul veteranilor, organizat de Ministerul Apararii.

- Traficul rutier va fi restricționat pe bulevardul Unirii, intre bd. Dimitrie Cantemir și Splaiul Independenței (zona fantani), in zilele de 4 și 5 mai, intre orele 20.30-22.30. In acest interval de timp, se va desfașura evenimentul cultural “Simfonia Apei”. Rute ocolitoare: Spl. Independenței – Piața…

- Traficul rutier se va restrictiona in noaptea de marti spre miercuri, in intervalul orar 23,00 - 03,00, in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Piata Universitatii spre Bulevardul Dimitrie Cantemir, pentru realizarea unor lucrari de intretinere, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei. Soferii…

- In seara dinaintea Floriilor la ortodocși, pe 20 aprilie, traficul in București va fi restricționat pe traseul pe care se va desfașura procesiunea religioasa, care incepe de la manastirea Radu Voda și se sfarșește cu Catedarala Patriarhala, transmit polițiștii de la brigada rutiera, potrivit mediafax.Citește…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata si duminica pe mai multe artere din centrul Capitalei, in contextul desfasurarii evenimentului sportiv "Bucharest 10 km si Family Run", potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Brigada Rutiera, sambata se va restrictiona traficul rutier…

- O femeie de 65 de ani a fost accidentata grav de un sofer luni, dupa a incercat sa traverseze pe bd. 1 Mai, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit Mediafax. Victima va fi transportata la Spitalul Universitar. Traficul rutier este restrictionat pe bd. 1 Mai, benzile 2, pe ambele…