- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, citat de News.ro . Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeazaca pe DN2A, la ieșirea din comuna Crucea, pe sensul de mers catre localitatea Harșova a avut loc un accident rutier in care o autocisterna și o autobasculanta au intrat in coliziune frontala. In urma impactului soferul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe DN17 Bistrita – Vatra Dornei sa manifeste prudenta sporita la volan si sa adapteze viteza la conditiile meteo-rutiere, intrucat in zona Pasului Tihuta (in judetul Bistrita-Nasaud) circulatia…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.Conform Centrului Infotrafic al Politiei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier. In judetul Bacau, pe DN2 Bacau – Adjud, traficul rutier se ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism, traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti este oprit la ...

- Autovehiculele circula duminica bara la bara intre Predeal si Comarnic, iar intre Rucar si Bran coloana de masini este de aproximativ 20 de km, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Circulatia pe Valea Prahovei se desfasoara in coloana duminica la pranz, traficul fiind ingreunat in special intre Predeal si Busteni si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Bucuresti, anunta Centrul Infotrafic al Politiei...

- Traficul este infernal din cauza numarului mare de mașini, pe DN1, între Bușteni și Comarnic, pe sensul de mers catre București, coada imensa de autoturisme întinzându-se pe kilometri întregi. Mai mult decât atât, din cauza ploiii, miile de turiști aflați la munte…

- UPDATE ORA 12:31 Circulația s-a intensificat, duminica, pe DN1, in stațiunile montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal și Bușteni și intre Sinaia și Comarnic, pe sensul de mers catre București. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, la…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, in accident au fost implicate doua autovehicule, un camion și o autoutilitara. Traficul rutier a fost inițial complet blocat, fiind reluat dupa cateva zeci de minute pe un singur fir, alternativ.Din primele cercetari efectuate…

- Circulația rutiera este oprita duminica pe DN7, in zona zona localitații Draganu, județul Argeș, din cauza unui accident rutier, in care au fost implicate o duba și un tir, o persoana fiind incarcerata, a anunțat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit sursei…

- Circulatia este ingreunata, vineri seara, pe Autostrada Bucuresti - Ploiesti, din cauza cetii dense. Potrivit Infotrafic, vizibilitatea este redusa sub 150 de metri si se recomanda soferilor prudenta sporita. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca circulatia este…

- E aglomerație pe DN1 de 1 decembrie, pe sensul de mers catre Brașov. Mii de romani au decis sa-și petreaca minivacanța in stațiunile montane de pe Valea Prahovei, așa ca au aparut ambuteiaje intre Sinaia și Bușteni, unde se circula in coloana. Incepand cu ora 11, traficul rutier este intens pe DN1,…

- Circulatia este ingreunata, joi la pranz, pe Drumul National 1, formandu-se coloane de masini pe o distanta de 4-5 kilometri, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Aceeasi situatie este si la iesirea din Capitala pe A1.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Potrivit…

- Vizibilitate redusa pe Autostrada Bucuresti – Ploiesti din cauza cetii. Poliția Rutiera transmite ca circulația se desfașoara cu dificultate. Centrul Infotrafic anunta ca, sambata dupa-amiaza, circulatia rutiera pe Autostrada Bucuresti – Ploiesti se desfasoara cu dificultate din cauza cetii. Politistii…

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de ceața densa, cu vizibilitate sub 100 de metri, sambata dupa-amiaza, pe autostrada A3 București - Ploiești, informeaza Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Polițiștii le recomanda conducatorilor auto sa manifeste prudența…

- Circulația este oprita, joi dimineața, pe DN 3 in localitatea Branești din județul Ilfov dupa ce un TIR s-a rasturnat in mijlocul drumului, anunța Cetrnul Info Trafic al Poliției Romane. Deși accidentul nu s-a soldat cu victime, prezența autotrenului pe carosabil a facut ca circulatia in zona sa fie…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa restrictioneze vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara, nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele principale. In ...

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, sambata dimineata, in sase judete, avertizeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane si Administratia Nationala de Meteorologie.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, sambata dimineata, pe autostrada A3 Turda - Gilau si pe mai multe artere din judetele Bihor si Cluj, avertizeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane. De altfel, trei judete sunt sub avertizare cod galben de ceata in aceasta dimineata.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane ofera informațțile dimineții cu privire la situația traficului. Așadar, e bine de știut ca pe autostrada A3 Turda - Gilau si pe mai multe artere rutiere din judetele Bihor si Cluj circulatia auto se desfasoara in conditii de ceata.

- Mai multe persoane sunt ranite intr-un accident in care au fost implicate 5 mașini, pe DN 1! Impactul a avut loc intre localitatile Codlea si Vladeni, din judetul Brasov. Traficul e blocat, dar cele 4 victime sunt conștiente.Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei…

- Circulatia pe DN 11 Târgu Secuiesc - Brasov este oprita, marti dimineata, la iesirea din localitatea Ozun catre Brasov, unde au avut loc patru tamponari, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Române

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca in judetul Brasov, incepand cu ora 14.00, din cauza aglomeratiei, un echipaj de politie rutiera se afla in zona Darste, pe DN 1, redirectionand circulatia si pe ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti. De asemenea, politistii le recomanda…

- Traficul rutier este aglomerat, duminica dupa-amiaza, pe DN1, dinspre Brasov catre Valea Prahovei, iar politistii le recomanda soferilor sa foloseasca si ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca in judetul Brasov, incepand…

- Circulatia rutiera este blocata pe DN12C, in județul Harghita, din cauza copacilor cazuți pe șosea. Circulatia rutiera este blocata, duminica, pe DN 12C la iesirea din localitatea Lacul Rosu catre Gheorghieni, din judetul Harghita, din cauza unor copaci cazuti pe sosea, anunta Centrul Infotrafic al…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe parcursul zilei de 29 octombrie, se efectueaza lucrari pe autostrada A1 Deva-Sibiu. La kilometrul 315 (in zona Sebes-Pianu), circulatia se desfasoara doar pe banda a doua, deoarece se executa lucrari de consolidare a terasamentului…

- Un TIR s-a defectat pe Centura Bucuresti, pe sensul de mers Domnesti catre Bragadiru, si blocheaza banda de deplasare la kilometrul 52. In zona s-au format coloane de masini, iar traficul este dirijat de politisti, potrivit NEWS.RO.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane a anuntat ca astazi si vineri, 27 octombrie, in intervalul orar 09.00 – 11.00, circulatia pe Podul Calafat – Vidin va fi intrerupta pentru lucrari de prevenire tehnica, intretinere si reparatii. In intervalul orar ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in regiunea Transcarpatia / Ucraina ca, in perioada 24 octombrie - 31 decembrie 2017, punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmatiei - Solotvino va fi inchis circulatiei rutiere si pietonale.

- Circulatia rutiera pe sensul catre Constanta al autostrazii A 2 se desfasoara cu dificultate, marti dimineata, in zona localitatii Nicolae Balcescu din judetul Calarasi, in urma unui accident rutier. De asemenea, traficul este ingreunat, din cauza unor autotrenuri care au derapat, si pe DN 7, in judetele…

- Circulația rutiera pe DN 67C Transalpina va fi inchisa pentru toate categoriile de autovehicule, intre Ranca și Obarșia Lotrului, incepand de luni, ora 18,00, ca urmare a codului portocaliu emis de meteorologi pentru zona de nord a județului Gorj. Potrivit unui comunicat de presa remis luni…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, saptamana viitoare, de luni pana vineri, circulatia trenurilor va fi intrerupta intre statiile Orsova (judetul Mehedinti ) si Crusovat (judetul Caras-Severin). Restrictia este necesara pentru efectuarea unor lucrari…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, sambata, circulatia rutiera pe DN 7C (Transfagarasan), se desfasoara cu dificultate din cauza numarului mare deautovehicule.”Pe sectorul cuprins intre km 116+808 (Balea Lac) si km 130+000 (Balea Cascada), se circula…

- Circulația pe DN2 (E85) s-a reluat in condiții normale, in urma accidentului produs, duminica dupa-amiaza, intre localitațile Coșereni și Urziceni (județul Ialomița) și a celui care a avut loc la ieșirea din localitatea Dumbraveni (județul Vrancea), a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Traficul pe Autostrada Soarelui este oprit, vineri, la kilometrul 49 din cauza fumului gros provenit de la un incendiu de vegetatie. Circulatia este deviata pe Drumul National 3, intre Lehliu Gara si Fundulea.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca pe autostrada…

- UPDATE ORA 19.46 Circulația a fost reluata pe autostrada A2 București - Constanța, pe tronsonul Fundulea - Lehliu-Gara, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit la kilometrul 49 (în apropierea benzinariei),…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri dimineata circulatia rutiera este oprita pe DN7 - Centura Calimanesti, din cauza eveniment rutier produs la kilometrul 5, in care soferul unui tir a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii…

- Circulatia rutiera este blocata, miercuri dimineata, pe DN 7, Centura Calimanesti, dupa ce un autotren s-a rasturnat in afara soselei si a lovit o conducta de gaze. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, potrivit news.ro.Accidentul…

- Un autoturism a rupt un stâlp de sustinere a retelei electrice si a luat foc, marti dimineata. Circulatia rutiera este blocata pe DN 11 A Adjud – Onesti, în judetul Bacau. Deoarece stâlpul a cazut pe calea ferata, si traficul feroviar este întrerupta, potrivit IGPR.…

- Traficul feroviar între Buzau si Ploiesti Sud, pe Magistrala 500, este îngreunat duminica, dupa ce o sina s-a fisurat, mai multe trenuri urmând a avea ”întârzieri semnificative”. Circulatia în zona se desfasoara pe un singur fir. Centrul Infotrafic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (12:00), circulatia rutiera este oprita pe DE85 (DN2), din cauza unui accident rutier produs intre localitatile Dumbraveni si Obrejita, in judetul Vrancea, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza…