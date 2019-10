In zilele de 7 și 8 octombrie, polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Iasi, au efectuat 6 percheziții domiciliare in Iași, Piatra Neamț și Barlad. Activitațile au fost desfașurate concomitent in Romania, Olanda și Belgia, pentru destructurarea unei grupari infracționale specializate in trafic de persoane pe ruta Romania-Olanda.

Din cercetari a rezultat ca, incepand cu anul 2015, membrii gruparii, formate din trei cetațeni romani și alți trei cetațeni olandezi, ar fi dezvoltat o rețea de trafic de persoane și ar fi reușit sa recruteze si sa…