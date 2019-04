Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de transport public din Timisoara a fost modernizat cu 25 de trotinete electrice. Acestea pot fi utilizate gratuit, prin intermediul unei aplicatii care, deocamdata, functioneaza doar pe telefoanele cu Android.

- Un șofer mort de beat a provocat, azi dimineața, in jurul orei 1,30, un accident pe DN 6. Cand a ajuns la volanul mașinii sale Volvo in Remetea Mare, din cauza neadaptarii vitezei, a ieșit cu mașina in afara șoselei, rasturnandu-se. Imediat la fața locului au sosit pompierii și polițiști. Barbatul a…

- Traficul este ingreunat pe DN 7, zona Șibot, din cauza unui accident rutier in care nu au existat fara victime. Conducatoare a unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia și s-a rasturnat pe carosabil. Traficul rutier este dirijat, alternativ. Citește Accident pe DN7, in zona comunei Sobot.…

- Este vorba despre un concept nou, in care parintii, copiii si jiu jitsu vor fi cei trei parteneri/actori principali ai proiectului, iar respectul, prietenia, responsabilitatea, sanatatea, grija, perceptia si manierele sunt cele sapte elemente esentiale in derularea lui, elemente ce se regasesc…

- Un barbat de 33 de ani, din Buzau, a ajuns la spital cu rani la cap și in zona toracelui dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un autotren. Accidentul s-a produs marți seara, la ieșirea din Buzau spre Spataru, in zona ILF. Traficul auto pe Șoseaua Spatarului a fost restricționat, marți seara, din cauza…

- Traficul este ingreunat sambata seara, pe DN 1, la intrare in municipiul Sibiu, pe directia spre Valcea, unde a avut loc o coliziune in lant, cu trei masini, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Elena Welter, potrivit Agerpres.

- Mai multe curse Tarom au anuntat intarzieri. Este vorba despre zborul Bucuresti – Iasi, care ar fi trebuit sa aterizeze la ora 8:45 si de cursa Timisoara – Iasi care ar fi trebuit sa ajunga la Iasi la ora 12:25. Directorul Aeroportului Iasi, Catalin Bulgariu: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/31-ian-ora-11-C-Bulgariu.mp3…

- O mașina a fost mistuita de flacari in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș, astazi, in jurul amiezii. Incidentul s-a petrecut in localitatea timișeana Chevereșu Mare, intre dou șoferițe. O tanara in varsta de 20 de ani conducea dinspre Chevereșu Mare, inspre Timișoara, iar la un moment…