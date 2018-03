Trafic aerian in conditii de iarna, in Capitala. Unele avioane pot avea intarzieri

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform programului de zbor.

- Se circula in conditii de iarna pe strazile din Bucuresti, din cauza ninsorii, fiind valori ridicate de trafic pe arterele principale, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei. "Nu sunt probleme mari.Se circula in conditii de iarna. Sunt valori de trafic mai ridicate pe artetele…

- Traficul aerian pe aeroporturile Henri Coanda si Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu se desfasoara conditii de iarna, conform programului de zbor, unele curse putand inregistra intarzieri de pana la 50 minute pentru degivrare, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, marti dimineata, in cea mai mare parte a tarii. Pe unele artere nationale traficul a fost ingreunat dupa ce mai multe autovehicule au derapat, iar in unele judete mai sunt drumuri cu circulatie ingreunata din cauza inundatiilor. De asemenea, unsprezece…

- Traficul aerian pe aeroporturile Henri Coanda si Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu se desfasoara conditii de iarna, conform programului de zbor, unele curse putand inregistra intarzieri de pana la 50 minute pentru degivrare, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti.

- Traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, marti dimineata, in Capitala, nefiind curse anulate. Unele aeronave pot avea intarzieri mai mari de 50 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, au anuntat reprezentantii Aeroporturi Bucuresti.Potrivit…

- Traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, marti dimineata, in Capitala, nefiind curse anulate. Unele aeronave pot avea intarzieri mai mari de 50 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, au anuntat reprezentantii Aeroporturi Bucuresti conform News.ro .…

- Tabloul de iarna se va mentine si in perioada urmatoare, in mai multe zone din tara, avand in vedere ca vor continua ninsorile. In acest sens, studiind hartile si observand prognoza, meteorologii au decis ca se impune emiterea unei atentionari COD GALBEN, atat pentru Capitala, cat si pentru 19 judete…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- Ne așteapta o saptamana foarte rece! O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara. Va fi deosebit…

- Finalul de saptamana aduce vesti rele despre vreme. Dupa ce in ultimele zeci de ore a fost frumoasa, ca de primavara, in mai multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti, vremea pare sa lase din nou loc iernii pe care o credeam depasita, uitandu-ne la data din calendar. Realitatea nu pare sa tina cont…

- Accidentul s-a produs in zona Baneasa, la intersectia dintre Sos. Gheorghe I. Sisesti cu str. Oaspetilor. Potrivit ISU Bucuresti, cinci persoane sunt accidentate, patru fiind incarcerate, dintre care trei nu sunt constiente. La fata locului intervin 6 ambulante SMURD, 2 echipaje de descarcerare…

- Comisarul-sef al BCCO Timisoara se afla, joi seara, in autobuzul care transporta pasagerii spre avionul care urma sa decoleze spre Timisoara, de la Aeroportul ”Henri Coanda” din Bucuresti, potrivit unor surse din cadrul Politiei citate de News.ro. Politistii au oprit vehiculul si i-au cerut…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.

- Chiar daca se apropie luna lui Martisor, iarna pare mai decisa ca oricand sa-si arate coltii. Meteorologii au prelungit valabilitatea avertizarilor de vreme rea, pana vineri seara. Si au emis o prognoza speciala si pentru Bucuresti. Astfel ca, locuitorii Capitalei afla din timp la ce sa se astepte din…

- "Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform programului de zbor", informeaza compania. Pe ambele aeroporturi ale Capitalei se intervine constant cu utilaje proprii…

- Primarul Capitalei a anuntat, in urma cu doar cateva clipe, ca scolile din Bucuresti raman inchise toata saptamana, pe fondul avertizarilor meteo. Gabriela Firea a precizat, inainte de a transmite ce s-a hotarat in privinta suspendarii cursurilor in Capitala, in afara zilelor de luni si marti, ca s-a…

- Se circula in conditii de iarna, dar nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei. In perioada 25 februarie, ora 17:00 – 26 februarie, ora 05:00, la nivel national, drumarii au actionat cu 1.106 autoutilaje si s-au raspandit 5.376,535 tone material antiderapant. Compania de…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta (între kilometrii 160 si 193), circulatia rutiera se desfasoara în conditii de iarna

- Un pacient care a suferit arsuri severe va fi adus joi de la Satu Mare la o unitate medicala din Capitala cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, conform unui comunicat de presa al Ministerului Apararii. Aeronava a plecat…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Ceata de marti dimineata din Bucuresti a determinat redirectionarea mai multor curse aeriene ce avea destinatia Bucuresti spre alte aeroporturi, potrivit Digi 24.Ceata a provocat probleme pentru traficul aerian de pe Henri Coanda. Cinci curse aeriene nu au putut ateriza pe aeroportul bucurestean. Patru…

- Un accident usor a avut loc, marti dimineata, in zona Baneasa, patru masini fiind implicate. Circulatia rutiera este ingreunata. De asemenea, in toata Capitala se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta.

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- O tanara a fost agresata in proximitatea cladirii unei gradinite din sectorul 2 al Capitalei. Totul s-a intamplat vineri in jurul pranzului. Alertati despre producerea incidentului violent, medicii si politistii au ajuns la fata locului, adica pe strada Agricultori, din Bucuresti. Din primele informatii,…

- Actualul ministru al Sanatatii a salvat, miercuri, viata unui pasager care se intorcea in Capitala cu cursa aeriana Oradea – Bucuresti. Unui barbat de 42 de ani care calatorea in acelasi avion cu Florian Bodog i s-a facut brusc rau. A inceput sa dea semne de sufocare si a devenit cianotic, situatie…

- Episodul surprins la protestele din Bucuresti, de sambata trecuta, in urma caruia un jandarm a fost acuzat ca ar fi dat cu pumnul, in contextul unei ingramadeli aparute in apropierea gardurilor de protectie instalate in Piata Universitatii, este analizat si de catre reprezentantii Parchetului Militar.…

- Compania Nationala de Cai Ferate 39;CFR 39; SA informeaza ca la aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in conditii normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative. Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta,…

- Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta, Galati si Iasi sunt activate comandamentele locale de iarna, starea infrastructurii este verificata permanent, iar pe segmentele unde situatia o impune se va interveni operativ cu personal si utilaje, astfel incat traficul sa fie operational, a anuntat,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Române anunta ca la aceasta ora nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete.

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Surse din poliție, citate de Antena 3 afirma ca omul de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat in legitima aparare. Crima s-a produs intr-un apartament din București, din zona Alba Iulia. Omul de afaceri italian nu va fi reținut, potrivit surselor citate, pentru ca ar fi fost in legitima…

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri in graficul trenurilor inscrise in circulatie, informeaza CFR SA. Potrivit unui comunicat al companiei, in cursul zilei…

- Au trecut patru ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni , dar ancheta penala nu a fost finalizata. Inca nu se cunosc, oficial, cauzele prabușirii aeronavei. Pilotul Adrian Iovan si Aura Ion, o studenta la Medicina aflata la bord, si-au pierdut viata. Au scapat teferi copilotul si patru medici…

- O actiune a Politiei Capitalei vizeaza un dosar in care oamenii legii au suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor. In acest sens, se fac 18 perchezitii in Bucuresti si cinci judete – Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova. Ulterior, se va trece la audieri. Nu mai…

- Vremea nefavorabila a dat peste cap traficul aerian. La aceasta ora sunt inregistrate intarzieri la sosiri și plecari dar nici o cursa nu a fost anulata pana acum. Retineri la plecari: Bucuresti (Tarom) - 2 curse, Moscova Sheremetyevo (Aeroflot), Venetia (Wizz Air), Istanbul (Air Moldova).

- Bucurie mare in viata cuplului Misty-Keo! Artista a nascut in mare secret! Frumoasa cantareata a adus pe lume o fetita frumoasa si sanatoasa, la o clinica privata din Capitala! Surse din preajma cuplului sustin ca Alexandra Pavel a ajuns la un spital privat din Bucuresti in perioada Sarbatorilor de…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic anunța ca pe tronsonul kilometric 193-212, Medgidia - Murfatlar - Constanta, al autostrazii 2 Bucuresti - Constanta si pe autostrada 4 Ovidiu - Agigea, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, respectiv ninsoare si strat subtire de zapada framantata.

- Cea mai de notorietate poveste de dragoste pe care a trait-o Dani Oțil este cea cu Mihaela Radulescu, insa marea lui dragoste și prima a fost o tanara pe nume Oana. De-a lungul timpului, relația dintre prezentatorul de televiziune Dani Oțil și vedeta Mihaela Radulescu a facut sa curga multa cerneala.…

- Fostul sef al Guvernului, actualmente edil al Clujului, se afla la momentul de fata in CApitala, mai exact la sediul din Bucuresti al DIICOT-ului. Emil Boc a ajuns in aceasta dimineata in fata procurorilor Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate pentru a da declaratii, in calitate de martor,…

- Masuri și termene stricte pentru traversarea cu bine a perioadei reci Comandamentul pentru situații de urgența constituit la nivelul Prefecturii județului Ilfov a stabilit programul de masuri ce vor fi intreprinse pana in martie 2018, ”in scopul desfasurarii activitatilor din domeniul energetic, transporturi,…

- Vineri dimineata, in municipiul Bucuresti, pe arterele rutiere se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta. De asemenea, suprafata carosabila este umeda, iar acest factor poate cauza derapaje si creste distanta de franare, avertizeaza Politia.

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…