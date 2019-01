Stiri pe aceeasi tema

- Traditia spune ca Boboteaza este momentul cand cerurile se deschid, iar ingerul pazitor dezvaluie tinerilor care le este norocul si ursida in dragoste. Fetele care doresc sa isi viseze ursitul trebuie sa "fure" sau sa accepte de la preot un firicel de busuioc sfintit. Se spune ca daca il vor…

- Tradiția spune ca Isus nu a fost botezat pentru iertarea pacatelor, fiindca El era fara de pacat ci pentru sfințirea creației divine. Legenda de la care se presupune cp a pornit obiceiul sfințirii apelor ne spune ca atunci cand Ioan botezatorul a inceput procesiunea, diavolii au venit pe raul Iordan…

- E interzis sa barfesti, sa injuri, sa uneltesti impotriva celorlalti. Cei care se razbuna sau doresc sa isi incheie socotelile cu cei din jur astazi vor suferi pierderi. Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea,…

- Sarbatoarea Nasterii Domnului si Mos Craciun au adunat, pe meridianele Planetei, diverse obiceiuri si traditii, dar si denumiri diferite: spre exemplu, finlandezii il au pe ”Joulupukki”, care ar veni din tinutul ”Korvatunturi”, taram care are forma unei urechi, despre care se spune ca ar fi urechea…

- Creștinii celebreaza Craciunul, adica Sarbatoarea Nașterii Domnului, in fiecare an, pe 25 decembrie. Exista multe tradiții și obiceiuri legate de acest eveniment și chiar daca unele dintre ele au fost inlocuite, altele s-au pastrat. In data de 20 decembrie, odata cu Ignatul, cand se taie porcul , se…

- Sfantul Apostol Andrei este sarbatorit pe data de 30 noiembrie. S-a nascut in Betsaida Galileia, localitate situata pe tarmul Lacului Ghenizaret, in nordul Tarii Sfinte. Andrei era fratele lui Simon Petru. Amandoi au fost pescari, alaturi de tatal lor. Avand in vedere ca Andrei era evreu, nu stim cu…

- Istoricii confirma ca bogomilii au trait intre secolele X-XVI, in special in zona balcanica. Credeau in Dumnezeu, in Iisus si in apostoli, dar socoteau ca lumea si biserica sunt faurite de diavol, ca inchinarea la cruce este un mare pacat si ca rugaciunile (cu execeptia rugaciunii „Tatal nostru”) sunt…

- CHIȘINAU, 8 nov – Sputnik. La 8 noiembrie, creștinii ortodocși îl sarbatoresc pe stil vechi pe Sfântul Marele Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Tesalonic. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trait în timpul împaraților Diocletian (284-305) și Maximian…