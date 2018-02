Toti ochii pe Tudorel Toader: Astazi prezinta un raport misterios privind conducerea DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Procurorul general al Romaniei cere DNA si DIICOT efectuarea unor controale care sa verifice suspiciunile de abateri disciplinare ale magistratilor, asa cum au fost acestea prezentate in presa. Toodata, Augustin Lazar vrea sa stie daca integritatea si capacitatea procurorilor de a-si indeplini atributiile…

- Intalnire intre Klaus Iohannis și Tudorel Toader, pe 20 februarie. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va discuta marți, 20 februarie, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Intalnirea are loc in condițiile in care decizia ministrului…

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care incearca sa discrediteze DNA. Protestul de sambata din fata Palatului Cotroceni este unul organizat de asa-zisa platforma…

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Constituirea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea SPP este un demers politicianist, pentru ca activitatea acestei institutii putea fi analizata fara probleme in Comisiile de aparare, a declarat joi la Palatul Cotroceni presedintele Klaus Iohannis. Intrebat cum comenteaza…

- Viorica Dancila critica Guvernul Tudose. Premierul Viorica Dancila a explicat joi, 15 februarie, la Antena 3, ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale regionale au probleme majore in acte, iar linia de metrou Gara de Nord-Otopeni risca sa nu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, in urma cu cateva minute, o declarație de presa. Președintele a atacat dur politicienii, numindu-i niște penali și a aparat-o vehement pe Kovesi și DNA-ul. Totodata, președintele a devoalat și intalnirea pe care a avut-o chiar astazi, la Cotroceni,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine joi, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, la revenirea din concediul petrecut in Germania și Spania. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul justiției din Romania au fost din ce in ce mai tulburi, culminand cu scandalul inregistrarilor…

- ”Singura persoana care a acționat impecabil din punct de vedere instituțional a fost doamna judecator Simona Marcu, președinta CSM, care a sesizat Inspecția Judiciara. Evident ca dansa nu putea sa faca altceva. Ceea ce vedem de trei zile ca se intampla la DNA Ploiești, acea unitate de elita, cum…

- Procurorul general, Augustin Lazar, reactioneaza in cazul atacurilor lansate in ultimele zile la adresa DNA, subliniind ca "problema Romaniei nu este functionarea defectuoasa a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei". Reactia vine ca urmare a scandalului…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri.Totodata, Tudorel Toader a precizat ca nu exista la Ministerul Justitiei nicio invitatie primita de la Palatul Cotroceni, in contextul…

- Liviu Plesoianu ii transmite lui Tudorel Toader ca a pierdut sansa de a fi un erou odata cu refuzul cererii de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Domnule ministru Toader, sansa de a fi un erou ati pierdut-o anul trecut, in luna martie, cand ati considerat ca nu e "oportun"…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese din nou la atac si sustine, intr-o ampla analiza postata pe Facebook ca Romania se indreapta spre o noua criza economica. Mai mult decat atat, Citu se intreaba, retoric, daca PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si Darius Valcov au vreun plan pentru redresarea economiei.…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizând ca este vorba de o problema care tine de România si e bine sa fie rezolvata în tara. "Am apreciat foarte mult ce a…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- "Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta nu inseamna ca sunt de acord cu dumnealui. Nu poate sa spuna ca oamenii nu traiesc mai bine, traiesc mai bine, puterea de cumparare a crescut, salariile au crescut, nu poate sa spuna ca au scazut. Dar, pana la urma realitatea e una…

- Liderul PSD Liviu Dragnea acuzat, luni, delegatia Comisiei Europene din Romania de faptul ca ar fi transmis informatii false la Bruxelles referitoare la actiunea Guvernului Dancila privind legile din sistemul judiciar.

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. "Trebuie sa intarim capabilitatile militare…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila. Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Asociatia Studentilor la Drept din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza' Iasi (ASD-UAIC Iasi), in parteneriat cu BETA e.V. - Bringing Europeans Together Association, are deosebita placere de a anunta faptul ca a inceput demersurile pentru desfasurarea celei de-a doua editii a proiectului Model…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfacție, dar și cu oarecare surprindere, ca reprezentanții comunitaților evreiești din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce privește…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD in persoana Vioricai Dancila l-a enervat la culme pe Florin Calinescu. Actorul sustine ca gestul presedintelui l-a convins ca scopul lui Iohannis este sa stea liniștit la Cotroceni, sa aiba bani și sa se plimbe. Intr-o postare acida…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- Situația este generata de numele viitorului premier, informeaza Romania TV. Mai exact, in decretul de ieri, se precizeaza ca este desemnata ”doamna Viorica Dancila”, insa Administrația Prezidențiala a facut o greșeala in ceea ce privește numele acesteia. In mod corect, in decret, trebuia trecut numele…

- Un grup de aproximativ 15 persoane au participat, miercuri seara, la un protest in zona intrarii de langa statuia Leu a Palatului Cotroceni, fiind vorba de o actiune convocata pe Facebook de Initiativa Romania fata de nominalizare de catre presedintele Klaus Iohannis a Vioricai Dancila pentru functia…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Paul Stanescu este una dintre variantele cele mai vehiculate la PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Actual vicepremier, Paul Stanescu a detinut portofoliul Dezvoltarii in guvernul Tudose. Paul Stanescu are 60 de ani, iar in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie in…

- Pentru romani, pentru Romania, decembrie devine una dintre cele mai fierbinti luni. Unirea a avut loc la 1 decembrie, revolutia anti-comunista a izbucnit in decembrie, iar mai nou alegerile care au propulsat PSD si ALDE la guvernare au avut loc tot in decembrie. In decembrie a trecut la cele vesnice…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, intr-o interventie televizata, ca unii confunda parteneriatele cu slugarnicia, motiv pentru care a vorbit despre suveranitate de Ziua Nationala a Romaniei. "Cred ca daca poti, daca ai parghii, daca cei care te voteaza ti-ar da posibilitatea…

- Invitat sa comenteze comunicatul Departamentului de Stat privind legile justitiei, Tudose a spus: ”Ministerul Justitiei nu are nicio implicare in acest proces, doar a coordonat pana la un anumit punct proiectul (...) Ministerul a initiat un proiect ca urmare a necesitatii transpunerii in legislatia…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- ”Am spus deja un lucru simplu si rational pe care l-am invatat in acesti ani de politica la nivel inalt - cat timp Liviu Dragnea ramane presedintele Camerei Deputatilor nu se vor putea adopta morificari la legile justitiei care sa fie echilibrate, discutate, acceptate pe plan intern si international/…

- Astazi, in Piata Victoriei, nu e despre Codruta Kovesi. Cu bunele si erorile ei, cu succesele si esecurile ei. Dupa 12 ani la varful parchetelor din Romania, dna Kovesi isi va incheia acest ultim mandat la DNA in cel mult un an si jumatate. Nici nu cred ca ar fi chiar o tragedie personala pentru domnia…