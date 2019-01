Tot mai multe orașe interzic mașinile DIESEL. Ce se întâmplă cu Volkswagen, în propria țară In februarie 2018, un tribunal german a decis ca orasele din Germania pot interzice circulatia celor mai poluante automobile diesel pe strazile lor. eama ca aceste interdictii vor fi puse in aplicare a dus la scaderea semnificativa a vanzarilor de autoturisme diesel pe cea mai mare piata auto din Europa, scrie Agerpres, care citeaza Reuters. Poluarea urbana in multe orase germane este mai ridicata decat prevad normele UE, determinand autoritatile sa gaseasca metode de a reduce acest fenomen. La sfarsitul anului trecut, autoritatile din Baden-Wuerttemberg au intentat un proces la un tribunal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

