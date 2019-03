Topul angajatorilor din România. În ce companii vor să lucreze românii și care sunt cele mai căutate joburi Romanii au accelerat cautarile de joburi in luna februarie, volumul de aplicari pentru un nou job crescand cu 15% comparativ cu luna ianuarie și cu 18% fața de nivelul din aceeași perioada a anului trecut, arata o analiza BestJobs. Cele mai căutate joburi din luna februarie continuă să fie în domenii precum transport, cu peste 23.000 de căutări, dar în scădere față de luna anterioară cu 60%, financiar contabil, cu peste 25.000 de căutări, la același nivel cu luna ianuarie, și inginerie, cu peste 16.000 de căutări,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

