- Top modelul Naomi Campbell a revenit la Londra, orasul sau natal, pentru o gala de caritate organizata sambata seara, la British Museum, cu scopul de a strange fonduri pentru tinerii si persoanele defavorizate, anunta AFP, conform news.ro.Seara, care a inclus si o parada si o licitatie, a…

- Riace este o mica comunitate in varful unui deal in regiunea saraca din sud Calabria, unde este activa mafia. Pana anul trecut, orasul a fost laudat ca model international de integrare, dupa ce Lucano l-a repopulat cu migranti care au fost de asemenea instruiti in mestesuguri artizanale locale si…

- Grecia a confirmat marti ca este dispusa sa imprumute diverse comori arheologice prestigiosului British Museum din Londra in schimbul posibilitatii de a expune temporar Frizele Parthenonului, adaugand ca aceasta propunere nu afecteaza insa o mai veche solicitare a Guvernului de la Atena, care doreste…

- O vizita pe platourile de filmare ale unui serial turcesc s-a transformat rapid intr-o alta experienta inedita, in care am intrat in contact cu popularitatea alarmanta a lui Recep Erdogan in orasul natal. Am stat, pentru o noapte, in acelasi hotel cu...

- Soția artistului Razvan Fodor, buzoianca Irina devine mereu nostalgica atunci cand iși aduceaminte de copilarie sau de perioada adolescenței petrecute la Buzau, mai ales cand face comparație cu viața agitata din București. Intr-un articol scris pe blogulei, buzoianca spune ca nimic nu se compara cu…

- O statuie in marime naturala a Melaniei Trump a fost dezvaluita publicului vineri in orasul natal al Primei Doamne, Sevnica, Slovenia. Cioplita din trunchiul unui copac de catre un artist local, Ales Zupevc, statuia nu a fost primita prea bine de rezidenti care spun ca „nu seamana deloc cu Melania”…

- Top modelul german Heidi Klum va incerca sa descopere viitorul creator de moda vedeta in 'Making the cut', un serial pregatit de Amazon Prime Video ale carui filmari au inceput deja Paris si in care va fi ajutata, printre altii, de Naomi Campbell, relateaza EFE.