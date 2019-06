Stiri pe aceeasi tema

- O dieta echilibrata presupune consumul de multe fructe și legume pentru a avea un corp sanatos. Așadar, ai nevoie de inspirație pentru a gati. Afla din articolul de pe a1.ro despre cateva rețete de dieta delicioase

- Ziare.com continua astazi sa va arate modul iresponsabil in care parlamentarii - alesi pentru a-i ajuta pe romani sa traiasca mai bine - iau decizii care dau castig de cauza industriei alimentare, cu pretul sanatatii romanilor. In primul episod v-am relatat despre masurile ineficiente ale…

- Dieta cu flori de soc. Florile de soc sunt bogate în vitamina C, saruri minerale, acizi, tanin si ulei eteric, gratie carora preparatele pe baza de soc accelereaza vindecarea bolilor degenerative, cancerului si tumorilor.

- In popor se spune ca papadia vindeca o suta de maladii. Papadia este folosita in alimentatie din vremea stramosilor nostri, cu ea putem prepara o varietate de alimente sanatoase si gustoase. Florile de papadie cresc peste tot, chiar si pe marginea drumurilor poluate. In preparatele naturiste se folosesc…

- Lupta cu kilogramele este una dificila de cele mai multe ori. Însa unele alimente sau combinații de alimente sunt benefice și te ajuta sa scapi de greutatea care te deranjeaza mai ușor.

- Ai inceput o cura de slabire si, pe langa alimentele nesanatoase, probabil ca ai eliminat din dieta ta si fructele! Mare greseala. De multe ori, fructele se regasesc pe lista alimentelor interzise atunci cand sii o dieta.

- Bianca Andreescu (18 ani, 60 WTA) disputa azi, de la ora 22:00, finala turneului WTA Premier Mandatory de la Indian Wells contra nemțoaicei Angelique Kerber (31 de ani, 8 WTA). Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. liveSCORE de la 21:00 » Bianca Andreescu - Angelique Kerber…

- Cu siguranta nu ai auzit doar o singura data ca berea este bogata in calorii si ingrasa. Insa, un studiu recent a aratat ca poate fi un aliat de incredere daca vrei sa slabesti! Intr-adevar, trebuie sa respecti anumite reguli, dar.... se merita!