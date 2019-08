Tonel Pop: Familia lui Dincă face tot posibilul să îl apere pe bătrân. E un clan acolo, se sfătuiesc cum să mai mintă "E o retea intreaga acolo, toata familia nu face decat sa il apere pe batran, pe Dinca, incearca sa il scoata ca fiind cel mai bun om, demn de stima. Toti mint cu nerusinare. Ei sunt un clan acolo, s-au unit, vorbesc intre ei ce sa spuna, ce sa mai minta, cum sa mai manipuleze. Sotia lui Dinca a pus accent pe butoi in declaratii pentru ca a fost intrebata de anchetatori. Pana si pe anchetatori i-a luat durerea de cap la cat a incurcat ea itele acolo. Personajele astea au o stransa legatura cu Dinca, nu numai cea de rudenie. Eu am aceasta banuiala si vor trebui anchetati, ca sa vedem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Sotia si copiii lui Gheorghe Dinca au fost audiati joi, timp de aproape noua ore la DIICOT, in cazul crimelor de la Caracal. Dupa audieri, sotia si copiii lui Dinca au iesit din sediul DIICOT cu o masina a institutiei, pentru a evita sa se intalneasca cu jurnalistii aflati la fata locului.…

- Joi, timp de noua ore, membrii familiei lui Gheorghe Dinca au fost audiati la sediul DIICOT. Dupa aceasta procedura, Tonel Pop a oferit noi detalii. Avocatul familiei Luizei acuza ca procurorii DIICOT au grija sa se fereasca de el si incearca sa il tina cat mai departe de ancheta. Mai mult, Tonel Pop…

- Soția lui Gheorghe Dinca, Elena Dinca, și copiii acestora, doi barbați și o femeie, au parasit joi sediul central DIICOT, dupa aproape 9 ore de audieri.Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat, dupa audieri, ca familia lui Dinca a facut scandal, iar soția monstrului din Caracal…

- Familia lui Gheorghe Dinca a fost audiata la DIICOT. A ajuns in fata procurorilor dupa o imbranceala cu jurnalistii. In prima declaratie data in fata anchetatorilor, sotia a sustinut ca a venit din Italia in Romania pe 24 aprilie, cu 10 zile dupa disparitia Luizei. Si a oferit si detalii despre butoiul…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, spune ca, din declaratiile date in cadrul anchetei, a reiesit ca familia fetei a fost sunata de mai multe persoane, pentru a fi „amagita". „Ce este esential este ca mai multe persoane ar reiesi ca au sunat de pe numere diferite, si nu o singura persoana,…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca „exista date ca exista o victima" intr-o padure de langa Caracal, insa nu se cunoaște identitatea acesteia, acest lucru urmand a fi stabilit dupa analiza ADN.

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat ca ar fi ucis doua tinere, are ceva in comun cu Ion Rimaru, cel mai cunoscut criminal in serie din Romania. Unele surse indica faptul ca Ion Rimaru era nascut și ar fi petrecut o parte din copilarie la Caracal. Ion Rimaru a terorizat Bucureștiul in perioada…

