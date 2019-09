Tomac: Parlamentarii PMP au semnat moţiunea de cenzură. Ce condiţie a pus pentru a susţine noul Guvern "Am discutat si cu domnul presedinte Orban (PNL - n.r.) si cu ceilalti lideri de partid, legat de motiune. Motiunea intra in linie dreapta. Toti parlamentarii, senatorii si deputatii PMP, au semnat motiunea, sustinem ca este momentul potrivit ca Romania sa aiba un nou guvern, un nou prim-ministru, fie el si pentru un an de zile doar, intr-un guvern provizoriu pana la alegerile generale care vor avea loc anul viitor, alegerile parlamentare, iar conditia ca PMP sa participe la o eventuala majoritate guvernamentala, intr-un eventual Cabinet, este ca statul roman in acord cu Rezolutia adoptata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

