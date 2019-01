O fosta Miss Universe Romania, martor in dosarul lui Valcov, ajunsa consilier personal la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza

Fosta Miss Universe Romania, care a fost audiata ca martor și in procesul fostului ministru Darius Valcov, a primit o nou funcție la stat. Larisa Maria Popa este specialista in economie și probabil aceste calitați au impins-o la Comisia Naționala de Strategie și Prognoza, instituție subordonata Guvernului. Nu este insa prima funcție publica deținuta de fostul model, care a mai fost in trecut consiliera in Ministerul Agriculturii și administrator provizoriu…