- Rahaf Mohammed al-Qunun, tanara saudita care a fugit in Thailanda de teama ca va fi ucisa de familia sa pentru ca a renuntat la islam, a primit azil in Canada, a informat seful imigratiei din Thailanda vineri, scrie Reuters.

- Canada lucreaza cu politicieni si companii din Statele Unite pentru a pune presiune pe presedintele american Donald Trump, in vederea ridicarii tarifelor impuse asupra exporturilor de otel si aluminiu, a declarat prim-ministrul canadian Justin Trudeau, citat de Reuters.

- Rahaf Mohammed al-Qunun, in varsta de 18 ani, a renuntat la religia islamica si a fugit din Arabia Saudita in Thailanda, acolo unde spera ca cineva sa o salveze si sa ii ofere azil intr-o tara, pentru a primi protectie.

- Canada a anuntat joi sanctiuni impotriva a 17 sauditi "suspectati ca ar fi responsabili sau complici in asasinarea" jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in consulatul saudit din Istanbul, relateaza AFP. "Aceste sanctiuni au ca efect inghetarea activelor in Canada ale acestor…

- Serviciile secrete canadiene au ascultat inregistrarile detinute de turci in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a spus luni premierul Canadei, Justin Trudeau, adaugand ca poarta discutii cu aliatii tarii sale asupra masurilor care vor fi luate in acest caz, transmite Reuters.

- Presedintele Federatiei internationale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a declarat miercuri ca organizatia pe care o conduce analizeaza posibilitatea cresterii numarului echipelor participante la Cupa Mondiala din 2022, prin atragerea altor state din zona Golfului Persic in organizarea competitiei,…