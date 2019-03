Ținta ASCUNSĂ a ameninţării nucleare a Rusiei La aproape trei ani de la inaugurare, rusii au realizat brusc ca sunt extrem de sicanati de scutul instalat de Pentagon la Deveselu si, pe un ton agresiv, au anuntat ca mobilizeaza bombardiere strategice Tu-22M3 cu munitie nucleara in Crimeea. Mai mult, Moscova anunta si amplasarea in Marea Neagra a 13 noi nave militare, unele dintre ele dotate cu rachete de croaziera. „Raza de actiune a unui Tu-22M3 si raza rachetelor de croaziera de la bordul sau vor permite transportarea de focoase nucleare oriunde in Europa, lovind astfel orice obiect al sistemelor de aparare antiracheta si al sistemelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii rusi se contrazic in privinta desfasurarii in Crimeea a bombardierelor strategice Tupolev Tu-22M3, capabile sa transporte rachete nucleare, ca raspuns la instalarea de catre Statele Unite a bazei lor antiracheta in Romania, rezulta din materialele aparute marti in presa rusa. …

- Rusia a decis sa plaseze bombardierele strategice cu capacitati nucleare Tupolev Tu-22M3 in Crimeea ca raspuns la sistemul anti-racheta american din Romania, informeaza RIA, facand referire la declaratiile unui parlamentar rus, scrie Reuters. Moscova intentioneaza sa desfasoare escadrile de bombardiere…

- Rusia a decis sa desfasoare in Crimeea bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3, capabile sa transporte rachete nucleare, ca raspuns la instalarea de catre Statele Unite a bazei lor antiracheta in Romania, a declarat Viktor Bondarev, seful Comisiei pentru Aparare si Securitate din Consiliul Federatiei…

- Vladimir Putin a mers luni in Crimeea, pentru a marca cinci ani de cand aceasta regiune face parte din Rusia. Putin a afirmat ca decizia anexarii Crimeei in anul 2014 a fost luata din ratiuni referitoare la „interesele nationale pe termen lung”. In acest context Rusia a decis stationarea bombardierelor…

- Rusia planuieste sa plaseze bombardierele la baza aeriana Gvardeyskoye din Crimeea, a informat Viktor Bondarev, seful comitetului apararii si securitatii din parlamentul rus. Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina in 2014, miscare condamnata de comunitatea internationala iar presedintele rus Vladimir…

- In cadrul unei reuniuni cu atasati militari straini, Samanov a evocat participarea aviatiei tactice a unor tari care nu dispun de arsenale nucleare la asa-zisa 'misiune nucleara' a Statelor Unite. Partajarea nucleara este un program creat de NATO in scopul descurajarii nucleare care prevede ca tarile…

- Federatia Rusa si-a consolidat efectivul de trupe in Crimeea, a declarat luni ministrul rus al apararii Serghei Soigu intr-o reuniune a Comisiei de Aparare din cadrul Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), informeaza agentia de presa oficiala TASS. 'Componenta trupelor…

- Ministrul de externe Sergei Lavrov a declarat vineri ca Vladimir Putin a acceptat oferta cancelarului Angela Merkel de a trimite experți care sa monitorizeze strâmtoarea Kerci de lânga Crimeea, transmite Reuters.Lavrov a afirmat ca Putin a acceptat propunerea acum o luna, dar germanii…