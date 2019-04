Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei a ratat sansa de a se califica in editia viitoare a grupelor Challenge Cup. Timisoara Saracens a pierdut, scor 32-40, pe terenul celor de la Enisei-STM Krasnoiarsk dupa ce castigasera prima mansa la doua puncte diferenta. Meciul a fost foarte echilibrat pe Stadionul „Avangard”, mai…

- Fotbalul mic PAS GRESIT… Infrangere surprinzatoare a Zapodeniului in etapa a XI-a a Ligii 5 Vaslui. Aflata in lupta pentru calificarea in play-off, Avantul Zapodeni a pierdut la Todiresti (4-5) si este tot mai departe de calificare. Avantul Zapodeni a pierdut puncte importante in lupta pentru calificarea…

- Perechea romana Ana Bogdan/Elena Gabriela Ruse a ratat calificarea in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis din orasul mexican Monterrey (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a fost invinsa, sambata, de cuplul australian Monique Adamczak/Jessica Moore cu 6-7 (2),…

- Campioana Romaniei la rugby a castigat primul duel pentru un loc in editia viitoare a Cupei Challenge. Timisoara Saracens s-a impus cu 20-18 in mansa tur cu rusii de la Enisei-STM Krasnoiarsk dupa ce oaspetii au condus cu 18-0 la pauza! Eseurile lui Marius Simionescu si Randall Morrison mentin in viata…

- Timisoara Saracens vrea sa arate in weekend ca inca are resurse pentru un an bun. Campioana Romaniei intalneste sambata, pe teren propriu, puternica formatie rusa Enisei-STM Krasnoiarsk, cu care se lupta pentru un loc in viitoarea editie a Cupei Challenge. „Saptamana a fost grea, mental, multi dintre…

- European Professional Club Rugby (EPCR) a stabilit și anuntat detaliile partidelor de baraj din Competiția Europeana Continental Shield 2018/19. Timisoara Saracens se va confrunta intr-o dubla mansa cu echipa ruseasca Enisei STM pe 30 martie si 20 aprilie. The post Ne luptam cu rusii pentru a ramane…