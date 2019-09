Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de participant din șapte țari europene – Irlanda, Marea Britanie, Finlanda, Estonia, Polonia, Grecia și Romania – se vor reuni la Timișoara, la o conferința pe tema inovațiilor in domeniul industriei alimentare, organizata de ADR Vest. Totodata, este marcata finalizarea cu success…

- In orașul Calarași este in plina desfașurare constructia unei Scene de amfiteatru, anunța ADR Centru . [caption id="attachment_46801" align="aligncenter" width="717"] Foto: adrcentru.md[/caption] Astfel, calarașenii se vor bucura, in curand, de moment frumoase, prilejuit de diverse concerte, spectacole,…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest și Primaria Municipiului Timișoara au semnat astazi, 23 iulie 2019, trei noi contracte de finanțare prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, in valoare totala de peste 24 de milioane de euro. Proiectele vizeaza innoirea flotei…

- Titlul proiectului: „DEZVOLTAREA SOCIETATII S.C. ESIMDAL S.R.L. PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE"Numele beneficiarului: S.C. ESIMDAL S.R.L.Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei PubliceOrganism Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare ...

- ADVERTORIAL. S.C. MATERNA CARE S.R.L. cu sediul in Timisoara, Str. Valeriu Braniste Nr. 5, ap.2, judetul Timis, CUI 29290603, J J35/2386/01.11.2011, a implementat proiectului cu titlul: „Dezvoltarea activitatii medicale a societatii MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoza”, cod SMIS…

- O veste excelenta ne-a sosit din Serbia, unde conducerea republicii, premierul Ana Brnabic și președintele Aleksandar Vucic, a inaugurat ultimul tronson de 26,3 kilometri al autostrazii sudului, coridorul 10 pan-european. Este vorba de fapt despre tronsonul lipsa al autostrazii A1 (drumul european E75)…

- „In cadrul proiectului se vor realiza 10,955 km de piste de biciclete iluminate care se vor conecta la transportul public (6,328 km de piste in Socodor și 4,627 km inKetegyhaza), se vor amenaja 6 stații de autobuz cu suporturi pentru biciclete, iluminate si supravegheate video, se va infiinta un…