- Ionel Boldea a fost prins in noaptea de miercuri spre joi, la un filtru al poliției, in localitatea Bichigi, in apropiere de casa sa. Se afla la volanul unui autoturism pe care se pare ca l-ar fi furat și le-a spus oamenilor legii ca mergea acasa sa faca un duș. Dupa ce a scapat de urmarirea…

- Tânarul care a ucis un barbat și a ranit alte cinci, miercuri, în zona orașului Faget, a fost prins de catre polițiști joi dimineața într-o mașina, în apropiere de locuința sa, individul neopunând rezistența, potrivit Mediafax.Potrivit unor surse judiciare, Ionel…

- Florin Ionel Boldea, tanarul care ar fi injunghiat mortal un barbat și a lasat-o intr-o balta de sange pe soția acestuia intr-o parc din localitatea Faget, a fost surprins in imagini, la scurt timp dupa comiterea crimei. Barbatul este cautat de peste 200 de polițiști. Barbatul a fost filmat de camerele…

- Un barbat din satul Bichigi, orasul Faget, judetul Timis, este cautat de politisti, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in parcul din Faget, si a ranit-o grav pe sotia acestuia. Suspectul a fugit cu o bicicleta, apoi a amenintat proprietarul unei masini si a fugit cu autoturismul. Potrivit…

- Un tânar de 33 de ani a înjunghiat mortal, miercuri dimineața, un barbat în orașul Faget, iar pe soția acestuia a ranit-o grav. Acesta a fugit și a ranit un alt barbat într-un sat din apropiere, fiind cautat de polițiștii din Timiș la ora transmiterii acestei știri. …

- Un barbat a murit, miercuri dimineata, si sotia sa este in coma, dupa ce au fost atacati in timp ce alergau pe un stadion din Timis. Cei doi alergau pe stadionul din localitatea Faget, asa cum obisnuiau in fiecare dimineata, moment in care au fost atacati de un barbat inca neidentificat, potrivit Realitatea…

