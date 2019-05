Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un cetațean roman care transporta, ascunse in peretele lateral stanga spate al unui autoturism Opel, peste 600 pachete cu țigari de proveniența ucraineana. In data de 03.05.2019, in jurul…

- Un microbuz dat in consemn de autoritatile italiene, inca din urma cu circa doua luni, a fost descoperit de echipa de control din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret.Potrivit comunicatului primit de la ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie ...

- In urma masurilor dispuse de conducerea Politiei de Frontiera, traficul calatorilor prin punctele de trecere ale frontierei, in perioada Sarbatorilor Pascale si minivacantei de 1 Mai, s-a desfasurat fluent si nu au fost inregistrate blocaje. Frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 2.000.000…

- Echipa de control din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret a retinut, ieri dimineata, un barbat dat in urmarire generala care intentiona sa intre pe teritoriul Romaniei. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie ...

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit, la mijlocul acestei saptamani, aproape sase sute de pachete de tigari pentru care s-a incercat introducerea ilegala in tara. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, ...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in P.T.F. Siret și la „frontiera verde” peste 8.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, care erau ascunse in cutii de detergent si in spatii special amenajate…