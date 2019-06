„Ritual”, colaborarea fenomen dintre Tiesto X Jonas Blue X Rita Ora, se bucura acum de un material video spectaculos. Filmat in Londra și regizat de catre Sophie Muller (Beyonce, Coldplay, No Doubt, Radiohead), videoclipul o are in prim-plan pe Rita Ora, care executa o coregrafie gandita de Aaron Sillis (Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber). „Ritual” este o piesa irezistibila atat in ceea privește mesajul, cat și in ceea ce privește linia melodica, un material molipsitor, care va anima, cu certitudine, atmosfera celor mai mari festivaluri ale lumii.Tiesto, legendarul DJ și producator olandez, Jonas…