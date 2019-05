Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis liderului laburist Jeremy Corbyn o scrisoare in care ii cere sa sustina proiectul ei de acord pentru Brexit dupa ce ea a anunțat ca este dispusa sa faca mai multe compromisuri, inclusiv posibilitatea de a vota cu privire la organizarea unui al doilea referendum.…

- Deputații britanici vor fi chemați din nou sa voteze acordul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana la inceputul lunii iunie, indiferent daca se va ajunge sau nu la un acord intre laburiști și conservatori, a anunțat Downing Street. Un purtator de cuvant al Guvernului a spus ca votul asupra…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a purtat discutii secrete privind posibilitatea organizarii unui nou referendum pe tema apartenentei tarii la Uniunea Europeana, in contextul impasului privind aprobarea Acordului Brexit, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Telegraph, potrivit…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca înca mai crede ca este posibil sa se ajunga la o înțelegere privind a doua etapa a negocierilor acordului Brexit pâna la termenul actual de 31 decembrie 2020, relateaza Mediafax citând Reuters. Întrebata daca va cauta…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat marți seara ca Irlanda este dezmagita de decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters. "În ultimele zile au existat predicții ca acest…

- In ianuarie, Camera Comunelor a respins proiectul de Acord Brexit cu un raport de voturi de 432/202. Premierul Theresa May a declarat ca miercuri va supune votului Camerei Comunelor o motiune care prevede iesirea Marii Britanii din UE fara niciun acord Brexit. Daca aceasta posibilitate va fi respinsa,…

- Premierul britanic Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze, urmând ca Parlamentul britanic sa voteze marți noua forma a acordului de Brexit, relateaza Mediafax citând cotidianul…

- Negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat vineri ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere garanții pentru faptul ca backstop-ul irlandez este menit sa fie o problema temporara, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Știm ca exista în Marea Britanie ideea ca backstop-ul…