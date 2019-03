Stiri pe aceeasi tema

- Menit sa puna in aplicare un Brexit bland, acest Tratat al retragerii din Uniunea Europeana (UE), un text de aproximativ 600 de pagini incheiat in urma unor negocieri dificile cu Bruxellesul, a fost deja respins de Camera Comunelor la 15 ianuarie si 12 martie.Un nou vot a fost prezentat…

- Uniunea Europeana a acceptat partial cererea guvernului de la Londra de amanare a Brexitului: termenul limita a fost fixat pentru 22 mai, cu conditia ca Parlamentul britanic sa aprobe acordul negociat cu Bruxellesul pentru iesirea Marii Britanii din blocul comunitar.

- Uniunea Europeana este favorabila amanarii scurt timp a iesirii Marii Britanii, a declarat miercuri dupa-amiaza Donald Tusk, presedintele Consiliului European, conditionand decizia de un vot favorabil pe tema Acordului Brexit in Parlamentul britanic."In contextul consultarilor pe care le-am…

- ''Am avut deja o motiune de cenzura. Se pare ca guvernul isi va prezenta din nou propunerile in parlament in saptamana care vine. Presupun ca va fi infrant din nou, intregul proces pe care il conduce este contracronometru. Cred ca in acel moment o motiune de cenzura ar fi potrivita. Si atunci va…

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, în ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi în urma de Theresa May, aruncând Marea Britanie în necunoscut în ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile înaintea datei prevazute pentru…

- ”Eu cred ca daca va avea loc al doilea referendum, acesta va clasa afacerea”, a declarat pentru televiziunea Reuters Blair, un sustinator al ramanerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, la forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos.”Eu cred ca daca ne retragem din UE fara sa ne intoarcem…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de 325 de parlamentari…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de date prevazuta a iesirii din Uniunea Europeana, relateaza agentiile internationale…