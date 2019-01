Tesla poate vinde automobilul electric Model 3 in Europa Automobilul electric Model 3 produs de constructorul american Tesla a primit aprobarea pentru a putea fi vandut in Europa, urmand ca sedanul sa apara pe piata in cursul lunii viitoare, transmite Reuters.



Acest model de automobile electric este unul vital pentru Telsa, un constructor renumit pentru pretul ridicat al modelelor sale de lux dar care prin Model 3 vrea sa ofere o optiune mai accesibila si consumatorilor obisnuiti.







Cea mai ieftina versiune de Model 3 este disponibila la un pret incepand cu 58.800 euro, in timp ce versiunea de baza a modelului mai exclusivist… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

