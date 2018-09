Stiri pe aceeasi tema

- Compania Tesla se afla in centrul unei anchete penale deschise de Departamentul de Justitie din Statele Unite dupa ce Elon Musk a anunțat ca retrage firma de la bursa, iar apoi s-a razgandit, anunța Bloomberg. Dupa ce informația privind deschiderea anchetei a aparut in presa internaționala, Tesla a…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite il investigheaza pe Elon Musk pentru declaratiile sale din luna august referitoare la posibila retragere de la bursa a Tesla, acesta fiind cel mai recent si cel mai mare pericol pentru rolul de lider detinut de miliardar la producatorul de automobile electrice,…

- Tesla Motors a spus marți ca este vizata de o ancheta a U.S. Justice Department, dupa ce la inceput de august Elon Musk scria intr-un tweet controversat ca vrea sa scoata compania de pe bursa. Spre final de august Musk a revenit, dar raul fusese deja facut: investitorii s-au infuriat, iar cotația acțiunilor…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a renuntat la incercarea de a retrage producatorul de automobile electrice de la bursa prin intermediul unui acord de 72 de miliarde de dolari, abandonand ideea care a socat investitorii si a atras atentia autoritatilor de reglementare, transmite Reuters, conform…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a renuntat la incercarea de a retrage producatorul de automobile electrice de la bursa prin intermediul unui acord de 72 de miliarde de dolari, abandonand ideea care a socat investitorii si a atras atentia autoritatilor de reglementare. Decizia de a…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a solicitat in acest mod informatii de la toti directorii Tesla, a spus persoana. Nu este clar ce informatii solicita autoritatile. Reprezentantii SEC si cei ai Tesla au refuzat sa comenteze. Publicatia Wall Street Journal (WSJ) a relatat…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare ar fi intrebat Tesla daca afirmatiile facute de Elon Musk referitoare la retragerea companiei de la bursa sunt adevarate si care este motivul pentru care anuntul a fost facut pe Twitter, potrivit unor surse citate de Dow Jones, in timp ce analistii…

- Elon Musk se gandeste sa retraga Tesla de la bursa, la pretul de 420 de dolari pe actiune, in contextul in care compania trece printr-un proces de dezvoltare rapida si are constrangeri financiare, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de fondatorul companiei. Mesajul, care a fost transmis și angajaților,…