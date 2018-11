Terapie prin copaci. Cum te ajută energia copacilor Intr-un studiu recent publicat in revista "Blinded by Science", Matthew Silverstone demonstreaza ca imbratisarea copacilor poate imbunatati starea de bine. Verdele promoveaza vindecarea, iar mintea umana tanjeste dupa spatiile verzi. Terapie prin copaci. Cum te ajuta imbratisarea copacilor? Cercetarile au scos la iveala faptul ca, pe langa usurarea simptomelor unor boli precum ADHD, depresie si alte tulburari mintale, imbratisarea copacilor poate reduce durerile de cap. Mai mult, petrecerea timpului in natura stimuleaza vindecarea. De ce functioneaza? Potrivitlui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

