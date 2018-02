Teodorovici: Se va depune UN SINGUR formular pentru declararea veniturilor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Formularul 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical si ca nimeni nu isi va pierde aceasta calitate, informeaza Mediafax. Oficialul a afirmat ca pana la data de 25 martie Guvernul va veni ...

- 'Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat Premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul…

- Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt a înaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,

- Organele de control vor fi obligate, prin noua lege a prevenirii, sa ii pasuiasca de la amenzi pe cei care fac anumite greșeli. Firmele prinse pe picior greșit de ANAF vor fi pasuite de la plata unor amenzi iar inspectorii vor fi obligați sa le explice celor responsabili ce trebuie sa repare. Daca in…

- Varianta cea mai pesimista de aplicare a noii Legi a pensiilor este data din programul de guvernare, reiese din declaratiile ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ''Cel mai optimist (termen de aplicare - n. r.) e de maine, cel mai pesimist e cand spune programul de…

- La prima intrunire de anul acesta a Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania, care a avut loc luni, la București, a participat și noul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.„S-au ridicat o mulțime de probleme legate de finanțarea administrațiilor locale, de la ...

- Președintele TNL, Mara Mareș, a afirmat ca lui Liviu Dragnea nu ii pasa de angajații din domeniul IT pentru ca nu sunt votanți PSD și a solicitat guvernului Dancila sa nu mai amane rezolvarea problemei salariilor scazute din aceasta zona, urmare a trecerii contribuțiilor in sarcina angajatului. „Guvernarea…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept "Ziua Independentei nationale", pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017.Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- "Se are in vedere reducerea numarului de declaratii depuse de persoanele fizice, prin unificarea unor formulare, ca un pas important in indeplinirea obiectivelor prevazute in Programul de Guvernare privind reducerea numarului de formulare solicitate de ANAF si depunerea unui formular pe an pentru cei…

- Ministerul Finantelor Publice a anuntat, joi, ca se lucreaza la un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS de catre persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului de declaratii, prin unificarea unor formulare, proiectul urmand…

- Ministerul Finantelor anunta ca la 1 martie va finaliza un nou mecanism de declarare si plata a contributiilor de catre persoanele care au venituri din activitati independente, urmand ca mai multe formulare sa fie unificate.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca formularul 600 nu mai trebuie depus, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia. "In sedinta de Guvern a fost o prima ordonanta…

- Birocratia, care-i pe contribuabili si pe investitori, este "principala zona de atac" a ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care si-a propus simplificarea relatiei contribuabililor cu statul, conform programului guvernamental.

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, a anunțat astazi ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”.„Prim ministrul a decis amanarea termenului de depunere a acestui…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale pentru liber-profesionisti, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Jurnalul.ro. „In prima sedinta de Guvern vom avea acea ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Intr-un interviu acordat pentru RFI fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu critica atat greselile gramaticale ale ministrului Educatiei, Valentin Popa, cat si pe ministru de Finante, Eugen Teodorovici, care vrea sa bage populatia „cu capul sub apa”.

- Impozitarea veniturilor Bisericii nu iese de pe agenda lui Eugen Teodorovici, care ajuns din nou ministru de Finante spune chiar ca este o „sursa de inspiratie pentru Patriarh”.Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea…

- Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea Fericitul „ar putea sa spuna ce crede, eu ii spun ce stiu si aplic ce trebuie”. „Patriarhul se inspira din ceea ce spun eu. Sunt o sursa de inspiratie pentru Patriarh”, a adaugat ministrul…

- Ministrul propus la Finante, Eugen Teodorovici, cauta bani pentru pensii. Acesta a declarat dupa audierile în fata parlamentarilor ca asteapta ca legea pensiilor sa fie gata pentru a vedea câti bani sunt necesari pentru majorari. Programul de guvernare prevede cresteri de…

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Ministrul Liviu Pop considera ca noua lege a educatiei ar trebuie sa aiba cel mult 100 de articole, acum avand 365, iar ceea ce reprezinta legislatie secundara sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru, in prezent un articol din legea Educatiei putand fi modificat doar printr-o…

- Sociologul a spus ca Marcel Ciolacu, vicepremierul care a demisionat din Guvern impreuna cu Mihai Tudose, este "un bagator de seama". [citeste si] "Mihai Tudose pleaca cu Marcel Ciolacu. Acesta din urma a avut un portofoliu de excepție - acela de bagator de seama pe langa premier.…

- Textul proiectului de lege adoptat la adunarea constituanta a grupului de initiativa privind organizarea referendumului anti-mix nu corespunde cu textul proiectului de lege prezentat la Comisia Electorala Centrala.

- Intalnirea premierului cu presedintii de Consilii Judetene de la Guvern este in plina desfasurare. cu Tudose i a chemat pe cei 19 presedinti de consilii judetene care vin la guvern pentru ceremonia de semnare a contractelor pentru mai multe zeci de aparate medicale de inalta tehnologie. La Palatul Victoria…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2018 ajunge miercuri pe masa presedintelui Klaus Iohannis, acesta urmand sa decida daca va emite decret de promulgare a legii, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Potrivit sursei citate, documentele ajung, in cursul zilei de miercuri, pe…

- Parlamentarii au votat proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95…

- Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva". Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Peste 2.000 de persoane au manifestat luni la Viena impotriva participarii formatiunii de extrema-dreapta FPO (Partidul Libertatii) in noul guvern austriac condus de conservatorul Sebastian Kurz, in timp ce executivul a depus juramantul de investitura in fata sefului statului, relateaza AFP. Mai multe…

- Bugetele unitatilor administrativ-teritoriale mici vor fi afectate negativ de un amendament adoptat, vineri seara, in comisiile reunite de buget-finante din Parlament, sustine Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice. 'Afectati bugetele tuturor UAT-urilor mici, a marii majoritati a UAT-urilor, prin…

- Institutiile si autoritatile administratiei centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de buget-finante,…

- Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii. "In acest sens, autoritatile/institutiile publice cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au stabilite ca atributii informarea, instruirea si indrumarea publicului,…

- Ziua de 1 decembrie este data limita pana la care romanii plecati in strainatate ar trebui sa prezinte documentele necesare pentru schimbarea rezidentei fiscale, conform Ordonentei de Guvern 30/...

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, considera necesara gandirea unui mecanism de finantare a comunitatilor locale care sa ii fereasca pe primari si pe alesii locali 'sa mai fie umiliti' atunci cand cer bani de la Guvern pentru proiectele de dezvoltare ale unei localitati.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera necesara gandirea unui mecanism de finanțare a comunitaților locale care sa ii fereasca pe primari și pe aleșii locali ‘sa mai fie umiliți’ atunci cand cer bani de la Guvern pentru proiectele de dezvoltare ale unei localitați. Prezent sambata la Cluj, unde…

- Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel de sarbatoare nationala a zilei de 18 decembrie, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romani a fost adoptat cu 279 de voturi "pentru" si 4 abtineri. Proiectul de lege prevede ca anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Minoritatilor Nationale…

- Liberalii stiu "ca au zero sanse" ca motiunea de cenzura, care va fi dezbatuta joi, sa treaca, a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.El a anuntat ca va fi prezent in sala la dezbaterea motiunii, impreuna cu parlamentarii grupului ALDE. Citește și: Ponta RUPE TACEREA…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege care prevede declararea si ridicarea zilei de 18 decembrie la nivel de sarbatoare nationala, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romania. Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel de sarbatoare nationala a zilei de 18 decembrie,…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a adoptat luni, in unanimitate, proiectul Cartei Albe a Apararii - 2017, supus aprobarii Parlamentului, dupa ce a fost insusit de Guvern si avizat de CSAT.Deputatul PSD Eugen Bejinariu a prezentat raportul comun al comisiilor parlamentare pentru…

- Avocatul Poporului (AP), Victor Ciorbea, a declarat miercuri ca liderii sindicali au depus un memoriu in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. "Liderii sindicali au depus un memoriu structurat, în esența,…

- Confederațiile sindicale din Romania vor sesiza miercuri Avocatul Poporului in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, conform unei informari de presa a Blocului Național Sindical (BNS). "Miercuri, 15.11.2017,…