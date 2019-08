Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, spune ca „PSD a fost, este si va fi un partid puternic si prea important pentru a fi santajat, indiferent de cine sunt cei care incearca santajul” si ca el nu accepta negocierile pe sub masa, nici predarea PSD ca ostatic.

- "Ca sa putem insista pentru Romania, trebuie sa insistam pentru PSD #farasantaj PSD a fost, este și va fi un partid puternic și prea important pentru a fi șantajat, indiferent de cine sunt cei care incearca șantajul! Cat timp sunt președintele executiv al acestui partid nu voi accepta doua…

- Purtatorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian spune ca ALDE nu poate sa sustina un candidat PSD la alegerile prezidentiale. Pe de alta parte deputatul ALDE afirma ca negocierile cu Pro România au pornit de la prezumția unei candidaturi comune, a lui Calin Popescu Tariceanu, în condițiile…

- Deputatul și purtatorul de cuvant al ALDE Varujan Vosganian il asigura pe "discipolul" sau ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici ca anumite lucruri, cum ar fi neglijarea investițiilor, i-au fost intotdeauna "indepartate", conform Mediafax. "Dl Teodorovici spune ca am fost ministrul finanțelor…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian a declarat, joi, pentru Libertatea ca partidul lanseaza un avertisment partenerilor de la PSD, in conditiile in care nu sunt de acord cu rectificarea bugetara, in varianta prezentata in coalitie. ALDE acuza PSD ca taie bani de la Educatie, sanatate, cultura,…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat cu privire la declarațiile ministrului Finanțelor, care a propus plafonarea pensiilor speciale mai mari de 10.000 de lei, inclusiv cele ale magistratilor, si instituirea unei taxe de solidaritate pentru ceea ce depaseste acest plafon. Ministrul…

- Comisarul european pentru Politica Regionala a declarat ca Guvernul putea sa construiasca macar unul dintre cele trei spitale regionale. Corina Crețu a semnalat faptul ca Romania dispune de bani europeni pe care nu ii folosește. „Ce este cert este ca spitalele nu exista. In opinia noastra ar fi putut…