- Ministrul Finantelor a subliniat ca „impozitul pentru UAT-uri, adica autoritatile locale, la 100%” se va regasi in Legea bugetului de stat pentru 2019, iar masura va fi aplicata de la 1 ianuarie 2019. „Nu este nicio veste. Este ceea ce am promis si ceea ce am facut. Ei sigur stiu acest lucru.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut, sambata dimineata, intr-o emisiune, ca lista rusinii, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului dispare din ianuarie, iar aplicare popririlor in prima parte a acestui an.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a reafirmat, sambata dimineata, intr-o emisiune, ca impozitul pentru venit ramane 100% la nivelul autoritatilor locale, de la inceputul acestui an.

- Trei ani de mandat in cifre/ Eugen Pirvulescu este campion la capitolul Intrebari și interpelari; a luat cuvantul in plen de 75 de ori și și-a trecut in cont 27 de inițiative legislative in Politic / on 19/12/2018 at 10:36 / Au preluat mandatele de parlamentari in luna decembrie a anului 2016 și,…

- Consiliul Judetean Prahova a aprobat, in cadrul sedintei de astazi, repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. In total, putin peste 11 milioane lei. Din aceasta suma, orasele vor primi 2.9 milioane de lei, iar comunele…

- Consilierii judeteni din Alba au aprobat marti repartizarile sumelor de la stat pentru primarii din judet, aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit si finantarilor pentru elaborarea, respectiv actualizarea planurilor urbanistice generale. Potrivit legislatiei in vigoare, din cota de 17,25%,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca Executivul a adoptat Ordonanta de Urgenta (OUG) privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii, puternic susținut de liderul PSD, Liviu Dragnea, și criticat dur de opoziție. Mai mult, ministrul a anuntat ca vor fi infiintate mai multe…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, la Parlament, ca 100% din impozitul pe venit va ramane autoritaților locale, pentru echilibrarea bugetelor, de la 1 ianuarie 2019.„Suntem foarte avansați. In fiecare an au fost discuții pe aceasta formula magica, care niciodata nu a mulțumit…