Teodorovici îi răspunde lui Cîțu: ”Nebunul de serviciu. E un act de trădare națională!” Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ministrului Teodorovici i-a fost citata declarația senatorului Cițu, reacționand: „Acest gen de declarație imi pare cunoscuta. Sa nu zic neaparat nebunul de serviciu, dar e aceeași persoana. Nici nu trebuie sa ii pronunțați numele. E un fel de paria a societații in sensul cel mai direct. Omul asta chiar iși dorește raul acestei țari? Chiar iși dorește raul romanilor?”, a precizat Teodorovici. Liderul PSD a asigurat ca nu exista niciun risc. „Lumea sa nu iși faca nicio grija. Nici pentru banii de salarii, pensii, proiecte și investiții.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

