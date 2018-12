Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a participat joi, la Forumul economic franco-roman de la Paris, organizat de Ministerul francez al Economiei si Finantelor, cel mai mare eveniment economic din cadrul Sezonului Cultural Franta-Romania, potrivit unui comunicat de presa.

- Desi taxa pe carburant a fost suspendata, presedintele francez Emmanuel Macron a avut probleme in a controla furia protestatarilor care a dus la cele mai grave violente in Paris din 1968. Macron a vizitat Arcul de Triumf duminica, dupa ce unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Frantei…

- Lanturile franceze de supermarketuri Leclerc si Carrefour au decis ca, in luna noiembrie, sa vanda carburanti la acelasi pret cu cel platit producatorilor, fara niciun profit pentru comerciant, ca raspuns la nemultumirea automobilistilor fata de cresterea pretului carburantilor, informeaza AFP.…

- In ultimul an, pretul motorinei la pompa a crescut cu aproximativ 23% iar cel al benzinei cu aproximativ 15%, ceea ce a sporit presiunile pentru numerosi automobilisti francezi, in special pentru cei care trebuie sa utilizeze automobilul propriu pentru a merge la munca. In replica, o mobilizare de…

- "Analizam absolut tot, si un astfel de scenariu. Orice masura pe care o lua in Guvern are, clar, o acoperire. Sunt sanse, este o decizie care se va lua in urma analize pe care Ministerul de Finante o va face, o discutam in Guvern. Daca am spus ca cel tarziu la 1 ianuarie 2019, asta inseamna ca poate…

- Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a anuntat vineri ca negocierile cu furnizorul de transmisii componente auto Punch Powerglide din Belgia privind achizitionarea fabricii Ford din sud-vestul Frantei ar putea fi finalizate luna urmatoare,...

- Negocieri de foc incheiate la Guvern. Liderii de sindicat au discutat cu Viorica Dancila, Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici despre modificari importante la noua lege a pensiilor, dar și la salarii.