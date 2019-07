Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor bulverseaza, din nou, cu declarațiile legate de celebra, deja, taxa de solidaritate. Aceasta nu va fi aplicata doar pensiilor speciale, ci tututor pensiilor care depașesc o anumita valoare.

- ”Este o presiune foarte mare pe buget, dar trebuie sa le dam bani primarilor pentru ca urmeaza alegerile”, a spus Viorica Dancila în cadrul ședinței, potrivit unor surse participante la discuții, citate de digi24.ro. Ministrul Finanțelor le-a promis baronilor locali 1,5 miliarde…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, isi contrazice colegii de partid, care anuntau, miercuri, printr-un comunicat oficial, ca intentioneaza sa stabileasca data referendumului pentru revizuirea Constitutiei cat mai repede, la inceputul lunii septembrie. Teodorovici spune ca nu sunt prevazuti bani…

- Intrebat, la finalul dezbaterii DC Media Group "Health Romania: Totul despre radiografia sistemului de sanatate in 2019, cum comenteaza declaratia presedintelui Klaus Iohannis conform careia ar fi bine ca referendumul pentru modificarea Constitutiei sa fie organizat odata cu primul sau al doilea…

- Eugen Teodorovici a spus ca desi exodul medicilor s-a redus cu pana la 40%, personalul medical ramane in continuare insuficient in spitale. Ministrul Finantelor a spus ca medicii plecati in strainatate nu mai pot fi adusi in tara, deoarece acolo se bucura de alte conditii.

- Intrebat cum vede rezolvarea situatiei companiilor de ridesharing, ministrul a precizat ca cel mai probabil miercuri va avea loc o intalnire la Guvern pe aceasta tema, anunța Agerpres."Aici este mult de lucru la nivel de guvern. Daca nu ma insel, chiar maine, la Ministerul Transporturilor,…

- Autoritatile iau in calcul reintroducerea posibilitatii depunerii Declaratiei unice pe format hartie, pentru o perioada de timp, cel putin pana la finalul acestui an, potrivit ministrului finantelor Eugen, Teodorovici. Normele legale în vigoare prevăd că Declaraţia unică se…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici vrea sa adopte un pachet de masuri pentru a facilita revenirea acasa a romanilor din diaspora. Teodorovici a anunțat demararea unor negocieri cu statele UE pentru masurile care sa raspunda "nevoii si dorintei de revenire acasa" a romanilor plecati la munca in…