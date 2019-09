Stiri pe aceeasi tema

- "Cu multa ingrijorare ma uit la declaratiile publice ale colegului meu de partid domnul Tariceanu, care imi reproseaza ca am fost ales de colegii mei senatori la propunerea PSD. Domnia sa a uitat ca a fost ales de doua ori in functia de presedinte al Senatului Romaniei propus si sustinut de PSD!…

- "Tariceanu devine tot mai singur si tot mai tradat de apropiati pe zi ce trece. Si inca nu intelege ca 'baietii' l-au sfatuit gresit si au facut-o intentionat. Ca sa i se faca loc lui Barna...", scrie Codrin Stefanescu pe pagina sa de Facebook. Liderul grupului senatorial al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Plenul Senatului voteaza, marti, noul presedinte al forului legislativ, dupa demisia lui Calin Popescu Tariceanu, in urma iesirii ALDE de la guvernare. In acest moment, Teodor Melescanu, inca senator ALDE, este propunerea PSD pentru functia de presedinte. ALDE, in schimb, nu este de acord cu aceasta…

- 'Imi place tot mai mult si mai mult aceasta capcana in care a picat Tariceanu. Dupa ce l-a folosit Dragnea ca pe o carpa politica, acum a venit si randul lui Dancila sa-l umileasca intr-un hal fara de hal, lasandu-l fara partid si, mai nou, fara parlamentari care fug disperati la PSD pentru functii…

- Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare.…

- Teodor Meleșcanu admite ca relația PSD cu ALDE nu funcționeaza „pe anumite teme”, precizând ca decizia unei alianțe politice cu Pro România ar „stabiliza situația politica din România”. Întrebat la Digi 24 daca din punctul sau de vedere ALDE ar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru preluarea conducerii Comisiei Europene, el exprimandu-si speranta ca se va tine de promisiunea de a aduce toate...

- "Nu doar ca sunt omul care iși asuma o competiție serioasa, atata timp cat miza este una ridicata, dar și atata timp cat are la baza principii solide agreate și respectate de toți competitorii. Viața personala și activitatea profesionala mi-au oferit competiții in care am repurtat multe și importante…