Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca un deputat PSD de Botoșani a venit la grupul Pro Romania și le-a cerut membrilor grupului sa vorbeasca la telefon cu președintele CJ Neamț, Ionel Arsene. Ponta susține ca este pentru prima data cand vede o tentativa de corupție in sala de plen a Parlamentului. Tocmai din acest The post Tentativa de corupție in sala de plen a Parlamentului, la moțiunea de cenzura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .