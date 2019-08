Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna candideaza din partea Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale din toamna, iar Dacian Cioloș este opțiunea alianței pentru funcția de premier, a fost anuntul facut public,duminica, de liderii celor doua formațiuni. „Pentru alegerile prezidențiale vom propune conducerilor celor doua partide…

- Dacian Ciolos, presedintele PLUS, a declarat vineri seara ca la negocierile cu conducerea USR s-a decis ca Dan Barna sa fie candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, iar el sa fie candidatul pentru functia de premier, insa propunerea trebuie validata de structurile de conducere ale…

- Surse politice au declarat, pentru MEDIAFAX, ca in urma unor negocieri care au avut loc intre partidele Aliantei 2020 USR-PLUS, presedintele USR Dan Barna a fost desemnat pentru a candida la alegerile prezidentiale din toamna. De asemenea, partidele au ajuns la un consens si in privinta desemnarii liderului…

- Dan Barna, presedintele USR, a fost desemnat, sambata, candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Dan Barna a declarat ca obiectivul USR este guvernarea din 2020, iar toate eforturile pe care le facem sunt pentru a ajunge anul viitor acolo. ”Pe de alta parte, cel mai interesant…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…

- Dacian Ciolos primeste o prima lovitura din interiorul aliantei USR-PLUS. Dan Barna a anuntat ca vrea sa candideze si el la prezidentiale. Barna spune ca sta foarte bine in preferintele electoratului asa ca a cerut sa intre in cursa. Asta in timp ce Dacian Ciolos este atacat in continuare pentru colaborarea…

- „Dupa europarlamentare vom face o evaluare a modului in care a fost perceputa alianța și vom decide daca vom merge cu un candidat comun și ce candidat vom susține. Dar discuțiile acestea. Nu exista disensiuni majore și nu ar fi vorba de nicio rupere. Noi am facut o Alianța electorala pentru europarlamentare,…