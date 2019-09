Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-2, pe australianca Ajla Tomljanovic, locul 46 WTA, calificandu-se in finala turneului de categorie Premier de la Zhengzhou, anunța news.ro.Pliskova s-a impus dupa un…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul 2 mondial, s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Zhengzhou (China), dotat cu premii totale de 1,5 milioane dolari, dupa ce a trecut de australianca Ajla Tomljanovic (46 WTA) in doua seturi, 6-3, 6-2. Pliskova, care are 27…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), locul 15 WTA, si Serena Williams, locul 8 WTA, sextupla campioana la Flushing Meadows, se infrunta, sambata, in finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului.Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), numarul 15 mondial, si ''veterana'' americana Serena Williams (8 WTA), sextupla campioana la Flushing Meadows, se vor intalni in finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile obtinute,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la New York, Bronx Open, dotat cu premii totale in valoare de 250.000 dolari, fiind invinsa in trei seturi, 1-6, 6-3, 6-3, de rusoaica Ana Blinkova, intr-o partida disputata miercuri. …

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului feminin de tenis de la Toronto, dotat cu premii totale in valoare de 2,83 milioane de dolari, in care o va avea ca adversara pe americanca Serena Williams, fostul lider al clasamentului mondial. Sambata, in penultimul…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig s-a calificat, sambata, in finala turneului de la Karlsruhe (Germania), WTA 125 K, dotat cu premii totale de 125.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe italianca Jasmine Paolini cu 6-2, 6-0. Tig (25 ani, 223 WTA), care continua ascensiunea spre top 100, s-a…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Jil Teichmann a invins-o in doua seturi, 7-6, 6-2, pe olandeza Kiki Bertens in finala turneului WTA de la Palermo (Italia), dotat cu premii totale in valoare de 250.000 dolari. Teichmann, aflata pe locul 82 mondial inaintea acestei competitii, si-a trecut…